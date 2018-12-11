МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Беспомощный и ''слепой'': флот России потерпел полное фиаско

7.6тЧитать материал на украинском

Военно-морской флот России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок. Он просто их не видит.

Об этом в "Независимой газете" написал капитан 3-го ранга запаса Максим Климов. "О возможности наведения корабельных зенитных управляемых ракет на низколетящие цели и говорить не приходится с учетом того, что даже по своему основному назначению — противолодочному — [вертолет] Ка-27М серьезно проигрывает всем западным современным вертолетам", — подчеркнул он.

По его мнению, крайняя устарелость ППС (включая "Новеллу" и "Касатку") является главным недостатком российской противолодочной авиации.

Новости
Новые корабли для ВМС Украины: появились подробности обновления флота

ВМФ России

ВМФ России

"Наше "поле буев" — это набор одиночных приемников, в то время как на Западе уже с 1980-х годов начался переход на совместную комплексную обработку сигналов от поля РГАБ (радиогидроакустический буй) как от единой антенны, то есть РГАБ стал "датчиком". Данное техническое решение резко повысило поисковую производительность противолодочных самолетов", — написал Климов.

По его мнению, все, чем занимался ВМФ в последние десять лет по авианосной тематике, является "маниловщиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, Черноморский флот России получил в состав новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
7
68
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Кто это?😧
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А где флот РФ потерпел фиаско? Когда сражение было и с кем?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Тема специальная - информации по ней в Интернете - немного. Берёте человека знающего русский язык, он за одну-две недели перепахивает с помощью поисковиков весь Интернет по ключевым словам. Всё что нашёл интересного - переводит на родной язык, переплетает в папочку и кладёт на стол начальнику. Классический пример - "украинская" бронетанковая отрасль. Это руины. Почти всё оборудование - разворовано. Полгода без зарплаты. Всех специалистов-технологов и конструкторов сократили. Осталась стадо начальников и несколько сотен рабочих-пенсионеров живущих на пенсию и халтуры. Никаких танков завод делать не способен. А погуглите на "танк Оплот" или "БТР-4". Обрыдаетесь. Всё супер. Всё круто и шикарно. Хотя единственный существующий Оплот-М это переваренный советский Т-80УД. Но в Таиланде - этого не знают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги