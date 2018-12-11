Беспомощный и ''слепой'': флот России потерпел полное фиаско

Военно-морской флот России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок. Он просто их не видит.

Об этом в "Независимой газете" написал капитан 3-го ранга запаса Максим Климов. "О возможности наведения корабельных зенитных управляемых ракет на низколетящие цели и говорить не приходится с учетом того, что даже по своему основному назначению — противолодочному — [вертолет] Ка-27М серьезно проигрывает всем западным современным вертолетам", — подчеркнул он.

По его мнению, крайняя устарелость ППС (включая "Новеллу" и "Касатку") является главным недостатком российской противолодочной авиации.

ВМФ России

"Наше "поле буев" — это набор одиночных приемников, в то время как на Западе уже с 1980-х годов начался переход на совместную комплексную обработку сигналов от поля РГАБ (радиогидроакустический буй) как от единой антенны, то есть РГАБ стал "датчиком". Данное техническое решение резко повысило поисковую производительность противолодочных самолетов", — написал Климов.

По его мнению, все, чем занимался ВМФ в последние десять лет по авианосной тематике, является "маниловщиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, Черноморский флот России получил в состав новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

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