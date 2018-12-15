''Беспокоит секс и рэп'': Путин назвал главные проблемы россиян

Президента России Владимира Путина больше всего беспокоит в молодежной современной культуре рэп, секс и наркотики.

Такое заявление он сделал на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге 15 декабря, прокомментировав проблему с запретами рэп-концертов в РФ (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Вот вы сказали, что рэп и прочая современная на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации. Им нравится где-то там, "за бугром" этим заниматься, ну, и бог в помощь, пускай что хотят, то и делают, мы здесь должны думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом", — сказал Путин.

Пресс-служба Кремля

Он считает самым неэффективным и плохим методом воспитания молодежи различные запреты по принципу "хватать и не пущать". Так как молодежь необходимо направлять.

"Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами — это самое главное", — резюмировал Путин.

Путин: Рэп и прочее держатся на трех китах - секс, наркотики и протест. Больше всего в этом беспокоят наркотики, это путь к деградации нации. Им нравится этим где-то за бугром заниматься - Бог в помощь, пусть что хотят, то и делают. Мы должны сделать, чтобы этого не было pic.twitter.com/8vhGra3iIQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что больше всего его захватывает из нынешних направлений деятельности генетика и искусственный интеллект.

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