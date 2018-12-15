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''Беспокоит секс и рэп'': Путин назвал главные проблемы россиян

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Президента России Владимира Путина больше всего беспокоит в молодежной современной культуре рэп, секс и наркотики.

Такое заявление он сделал на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге 15 декабря, прокомментировав проблему с запретами рэп-концертов в РФ (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Вот вы сказали, что рэп и прочая современная на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации. Им нравится где-то там, "за бугром" этим заниматься, ну, и бог в помощь, пускай что хотят, то и делают, мы здесь должны думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом", — сказал Путин.

''Беспокоит секс и рэп'': Путин назвал главные проблемы россиян

Пресс-служба Кремля

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Он считает самым неэффективным и плохим методом воспитания молодежи различные запреты по принципу "хватать и не пущать". Так как молодежь необходимо направлять.

"Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами — это самое главное", — резюмировал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что больше всего его захватывает из нынешних направлений деятельности генетика и искусственный интеллект.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Василенко Любовь
Василенко Любовь
Зачем вы так много говорите о пуйле? Пусть он там квакает, что хочет Это,в основном, оторванныйот от реальности бред и вранье. Ну на фига вы нам его тычите. То сказал, это сказал. В мировой прессе ему намного меньше уделяют внимания. Почему наши сми все не могут ппо него забыть? Он только рад, что о нем в Украине столько говорят. А гнида ж гнидой
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Sam Vik
Sam Vik
Гондурас меня беспокоит - ну так почеши его.
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