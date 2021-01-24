Белый дом возмутил окружение Путина поддержкой протестов за Навального: главные месседжи

Окружение президента России Владимира Путина возмущено тем, что США поддержали акции за оппозиционера Алексея Навального.

Так, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что публикации в соцсетях американского посольства в поддержку акций – это "косвенное вмешательство во внутренние дела России".

По его словам, если бы подобным образом поступило российское посольство во время беспорядков в США, то это бы вызвало "определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне".

"Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию", – отметил Песков.

Он добавил, что РФ выступает за добрые отношения с США, но "здесь насильно мил не будешь, пока Вашингтон воспринимает Москву не как партнера, а как противника".

Также пресс-секретарь Путина прокомментировал первые после инаугурации Джо Байдена заявления Белого дома в адрес России, назвав их вполне предсказуемыми, так как "это старые, хорошо известные люди".

При этом он заверил, что если администрация США будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также не оставил без внимания американскую позицию по делу Навального. Facebook даже заблокировал его аккаунт на 24 часа за гневный пост в адрес бывшего посла США в России Майка Макфола.

В свой твит Макфол вставил тэги FreeNavalny и FreeNavalnya, очевидно имея в виду самого Алексея и его супругу Юлию. Но Рогозин, видимо, отнес последний тэг на счет России.

"Фри Навальния!? Это что, новое название моей страны? Майкл, да ты просто придурок, пардон за мой французский", – ответил он в Twitter.

Потом Рогозин продолжил свою мысль в Facebook: "Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, такой бардак на весь мир у себя устроили. А в делах нашей страны мы сами разберемся".

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