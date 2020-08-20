Белорусы поняли, что они в г*вне, и вышли, а мы не поняли, – участница акции в поддержку Навального в Москве

В Москве под здание ФСБ на Лубянке на акцию солидарности с Алексеем Навальным, который мог быть отравлен и находится в реанимации омской больницы, пришло несколько человек.

На видео, снятом Радио Свобода, одна из участниц акции "Навальный, живи!" эмоционально возмутилась таким немногочисленным протестом. Она напомнила о вялой реакции российского общества на странные смерти Никиты Исаева, Бориса Немцов, Анны Политковской.

"Опять 60-е годы, когда шесть человек садились на Красную площадь, чтобы танки не входили в Чехословакию. Сейчас опять то же самое. Выходят единицы. Мы еще не поняли, что мы в говне. Белорусы поняли, что они в говне – вышли. А мы не поняли…", – эмоционально сказала женщина.

Закончить речь ей не дали сотрудники правоохранительных органов, которых, судя по кадрам, на акции было больше, чем участников.

Полицейские схватили протестующую под руки и уволокли в автозак под выкрики “Позор!” оставшихся участников акции.

Журналисты сообщили, что правоохранители задержали по меньшей мере пять человек.

Как писал OBOZREVATEL: