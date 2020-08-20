Белорусы поняли, что они в г*вне, и вышли, а мы не поняли, – участница акции в поддержку Навального в Москве
В Москве под здание ФСБ на Лубянке на акцию солидарности с Алексеем Навальным, который мог быть отравлен и находится в реанимации омской больницы, пришло несколько человек.
На видео, снятом Радио Свобода, одна из участниц акции "Навальный, живи!" эмоционально возмутилась таким немногочисленным протестом. Она напомнила о вялой реакции российского общества на странные смерти Никиты Исаева, Бориса Немцов, Анны Политковской.
"Опять 60-е годы, когда шесть человек садились на Красную площадь, чтобы танки не входили в Чехословакию. Сейчас опять то же самое. Выходят единицы. Мы еще не поняли, что мы в говне. Белорусы поняли, что они в говне – вышли. А мы не поняли…", – эмоционально сказала женщина.
Закончить речь ей не дали сотрудники правоохранительных органов, которых, судя по кадрам, на акции было больше, чем участников.
Полицейские схватили протестующую под руки и уволокли в автозак под выкрики “Позор!” оставшихся участников акции.
Журналисты сообщили, что правоохранители задержали по меньшей мере пять человек.
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Стало известно, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
В сети появилось видео из аэропорта и самолета с Навальным.