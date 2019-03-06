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Станислав Шушкевич
Станислав Шушкевич
Первый председатель парламента БеларусиВсе статьи автора

Беларусь становится колонией

11.9т

Александр Лукашенко все время утверждает, что он за независимость Беларуси, хотя никаких шагов к этой независимости я не вижу. Ну, кроме пустых разговоров. В Беларуси продолжается насильственная русификация, мы платим большие проценты за российские кредиты, и даже Лукашенко это признает. Мы платим больше, чем Армения и больше, чем Вьетнам. Так что нечего упрекать нас в нахлебничестве. А ведь Лукашенко сам и пошел на эти кредиты ради спасения своей власти. У него другого выхода не было. И то те кредиты Россия давала с трудом, под большой процент.

Короче говоря, идут разные разговоры и все восхваляют сами себя, но продолжается линия – Беларусь превращается в колонию России. Лукашенко этого не видит, он захлебывается своей "независимостью", и что никто не бросит камень в русского. Но зачем это делать Президенту? Должна быть нормальная государственная политика, направленная на взаимные интересы Беларуси и России. Но некоторые уродливые формы уже стали нормой.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Например, Союзное государство — слон и моська понимаете. Россия и Беларусь создали союзное государство... Ну чепуха какая-то в рамках СНГ. Очередная дребедень и посадочные места для бездельников на жалованье, а проектов реальных никаких нет. Вот такими я вижу нынешние отношения между Россией и Беларусью.

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Какая же разница между Украиной и Россией?

И пока твердость поступков не сменят эту безалаберщину, я думаю, что у Беларуси будут дела неважно обстоять. Что я имею ввиду? Например, средняя зарплата у нас в 3 раза меньше, чем в Латвии, Литве и Эстонии, которые стартовали с худших условий вначале 90х.

Так что Лукашенко больше не зачем встречаться с Путиным. Встречаться должны профессионалы или же премьер-министры. Лукашенко невежда в области экономики и он это неоднократно подтверждал. А все его встречи с Путиным – это показухи, чтобы восславить их обоих. Мало того, что они на лыжах катаются и "принимают холодный душ", так еще гоняют туда-сюда самолеты и систему обслуживания. Это просто недобросовестное правление и злоупотребление государственными расходами.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Станислав ШушкевичСтанислав Шушкевич
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
РоссияНовости России
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