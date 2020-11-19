Беглый одесский экс-депутат Марков попался на контрабанде скифского золота
Бывший депутат Одесского горсовета от Партии регионов Олег Марков, сбежавший в Россию, попался на контрабанде артефактов раннего железного века – скифского золота.
Как сообщает "Московский комсомолец", Марков ввез скифское золото поездом в Россию, где попытался продать.
"Сделка была намечена в отделении банка на территории "Москвы-Сити". Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области", – говорится в сообщении.
Среди изъятых у Маркова предметов старины – амфора, ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде изображения оленя и льва. По некоторым данным, речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро.
Материалы об избрании меры пресечения Маркову поступили в Хорошевский суд Москвы. Продолжается поиск его соучастников.
Напомним, Олег Марков является младшим братом беглого главы партии "Родина" Игоря Маркова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Марков выпустил песню о кокаине.