Ну и конечно! Конечно же вечерний мудозвон мудозвонил про кощунников из 95-го квартала, которые кощуннически накощунствовали про сгоревший дом украинской банкирши Гонтаревой. И хор имени Веревки кощунственно продался кощунникам за 30 тысяч сребренических гривен. И даже украинский гость мудозвона по имени Василий, которому по роли, предписанной контрактом с ВГТРК, положено грудью защищать украинский народ, и тот сорвался в покаяние, что ему за этот народ стыдно. Вот стоял Василий перед мудозвоном Соловьевым и посыпал свою голову пеплом от стыда за свой народ, который кощуннически шутит и кощуннически ржет над кощунственными шутками. Наверное ВГТРК его теперь оштрафует за нарушение контракта.

И вот я представила картину. Горит дача мудозвона на озере Комо. Обе горят. И российская команда КВН допустим "Планета Сочи" поет на мотив "Уно моменто" что-то вроде "Донна белямаре/кредере пожаре" и т.п.

Что происходит дальше? До эфира этот фрагмент не доходит. Команду Масляков выпирает. Следственный комитет заводит уголовное дело по статье издевательство над мудозвоном. Ролик тем не менее попадает в ютьюб. Поэтому пропагандисты с канала Р-24 исходят всякими бичующими сюжетами. Сам мудозвон драматически молчит, но его гости, включая Василия, бросаются оказывать ему моральную поддержку.

Это в России. А что происходит в Украине? Как реагируют там? А никак. Никого там не парит русский КВН с его шутками, будь он хоть трижды за эти шутки расстрелян, и будь их объектом вполне себе ненавидимый в Украине персонаж. Практически никак. Бегущая строка в новостях.

В бедной России, с тотальным замещением внутренней повестки на украинскую, даже представить не могут, что такое бывает: жить своей жизнью.

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