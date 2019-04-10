"Бандит!" Путин попал в курьез с переводчиком

Президент России Владимир Путин поставил в неловкое положение переводчика, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Стенограмма обращения российского лидера была опубликована на сайте Кремля. В частности, описывая отношения России и Швеции, Путин подчеркнул, что они развиваются, несмотря на трудности, и назвал шведскую сторону "друзьями".

Однако, переводчик заменил слово на "партнеры".

"Я сказал "друзей", а он перевел "партнеров". Бандит просто", — сказал российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин попал в неловкую ситуацию, говоря об экономическом развитие РФ. Так, из его уст прозвучало весьма странное слово, которое озадачило сеть.

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