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Автобус в мясо: в России произошло кровавое ДТП. 5 жертв, 18 пострадавших

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В России в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края в ночь на 2 августа погибли пять человек, пострадали - 18.

Все они обратились за медицинской помощью. Госпитализация понадобилась 14 из них, остальным необходимые процедуры были проведены на месте, передает ТАСС. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Автобус в мясо: в России произошло кровавое ДТП. 5 жертв, 18 пострадавших

"360"

ДТП случилось на 420-м километре дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу из-за усталости.

Предположительно, автобус ехал из Волгограда в Ставрополь. В салоне транспортного средства находились 23 человека.

Автобус в мясо: в России произошло кровавое ДТП. 5 жертв, 18 пострадавших

"Звезда"

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Россия Ставрополь
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