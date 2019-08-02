Автобус в мясо: в России произошло кровавое ДТП. 5 жертв, 18 пострадавших

В России в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края в ночь на 2 августа погибли пять человек, пострадали - 18.
Все они обратились за медицинской помощью. Госпитализация понадобилась 14 из них, остальным необходимые процедуры были проведены на месте, передает ТАСС. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"360"
ДТП случилось на 420-м километре дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу из-за усталости.
Предположительно, автобус ехал из Волгограда в Ставрополь. В салоне транспортного средства находились 23 человека.
"Звезда"
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