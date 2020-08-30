Автобус на Москву перевернулся из-за оторвавшегося колеса грузовика: 11 пострадавших

Мирослав Семенюк Новости России 09:54, 30.08.2020

В Дагестане оторвавшееся колесо КамАЗа стало причиной ДТП, в результате которого пострадали 11 человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по республике, в рейсовый автобус Махачкала – Москва попало колесо, оторвавшееся от ехавшего навстречу грузовика.

В результате автобус выехал с дороги и опрокинулся.

В больницу Тарумовского района Дагестана доставлены 11 человек, один из них – в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Калмыкии 26 августа пассажирский автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

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