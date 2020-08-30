Автобус на Москву перевернулся из-за оторвавшегося колеса грузовика: 11 пострадавших

Рейсовый автобус перевернулся в Дагестане. kp.ru
В Дагестане оторвавшееся колесо КамАЗа стало причиной ДТП, в результате которого пострадали 11 человек.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по республике, в рейсовый автобус Махачкала – Москва попало колесо, оторвавшееся от ехавшего навстречу грузовика.
В результате автобус выехал с дороги и опрокинулся.
В больницу Тарумовского района Дагестана доставлены 11 человек, один из них – в тяжелом состоянии.
На месте аварии работают сотрудники полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Калмыкии 26 августа пассажирский автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.
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