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Авто утонули по зеркала: в России город ушел под воду. Фото и видео потопа

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Российский Магнитогорск накрыло ливнем с градом, после чего город буквально ушел под воду.

Как сообщают местные СМИ, водителям пришлось бросать машины, чтобы самим спастись. Горожане поделились в сети фото и видео затопленного города. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Они жалуются на то, что во всем Магнитогорске не найдешь нормальных ливневок, поэтому вода лилась прямо в жилые дома.

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Потоп в Магнитогорске

Потоп в Магнитогорске

magcity74.ru

Потоп в Магнитогорске

Потоп в Магнитогорске

magcity74.ru

Потоп в Магнитогорске

Потоп в Магнитогорске

magcity74.ru

Потоп в Магнитогорске

Потоп в Магнитогорске

magcity74.ru

Потоп в Магнитогорске

Потоп в Магнитогорске

magcity74.ru

Потоп в Магнитогорске

Потоп в Магнитогорске

magcity74.ru

При этом машины глохли на дорогах, из-за чего произошло несколько ДТП. К примеру, на пересечении улиц Советской и 50-летия Магнитки один из автомобилей ушел под воду по самые зеркала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня текущего года Иркутская область в России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Магнитогорск Новости России
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