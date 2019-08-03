Авиация не справляется: в центре Москвы вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

В центре Москвы, на улице Дубининской, утром 3 августа загорелось четырехэтажное здание старой постройки (1917 год). Есть шанс, что огонь перекинется на соседнюю АЗС.

На месте возгорания работают 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к тушению привлечены два вертолета Московского авиационного центра, передает "РИА Новости".

На данный момент возгорание локализовано на 5 тыс. кв. м. В результате тушения уже пострадал один пожарный, так как в здании начали рушится горящие перекрытия.

Пожар в Москве Скриншот с видео

"В результате обрушения деревянных перекрытий в пустующем промышленном здании на улице Дубининская под завалами оказался пожарный. Пострадавший извлечен из-под завалов и передан врачам", - отчитались спасатели.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, дым масштабных лесных пожаров на территории Сибири (Россия) достиг Монголии и окутал столицу страны Улан-Батор. Сам огонь распространяется довольно быстро, и, по словам экологов, если над Сибирью пройдет антициклон, зарево доберется до Москвы.

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