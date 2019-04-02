Авиакатастрофа в Германии: появились детали гибели одной из богатейших женщин России

Причиной крушения самолета в Германии, на борту которого находилась совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева, стала ошибка пилота Андрея Дикуна.

К такому предварительному мнению пришли эксперты, сообщает "Коммерсант". Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) установило, что пилот после перехода на ручное управление по неустановленной причине допустил опасную потерю скорости самолета, что привело к снижению подъемной силы, и он упал в плоский штопор.

Данную версию катастрофы также подтверждает компактное расположение обломков на поле. Это возможно, когда падение происходит с большой вертикальной и невысокой горизонтальной скоростью.

Установлено, что Филева вместе с отцом, который также погиб в крушении, Валерием Карачевым совершали турне по Европе. Они летели в немецкий город Эгельсбах.

Также известно, что Филева предпочла шестиместный турбовинтовой одномоторный Epic-LT привычному реактивному двухмоторному бизнес-джету Gulfstream G550, потому что последний не мог приземлиться в маленьком частном аэропорту.

До сих пор не удалось найти самописцы с разбившегося самолета, потому что, возможно, они отсутствовали на борту. Отмечается, что наличие черного ящика не обязательно в малой авиации — его могли демонтировать владельцы воздушного судна. Речевой ящик на этом самолете отсутствовал, так как бортом управляет только один пилот, из-за чего нет необходимости записывать переговоры.

Наталия Филева Комсомольская правда

53-летний Андрей Дикун работал в авиакомпании "Глобус" со дня ее основания, с апреля 2008 года. Его общий налет составлял 11,5 тыс. часов. В авиакомпании рассказали, что Дикун пользовался авторитетом среди коллег и подчиненных, а руководство многократно поощряло старшего пилота-инструктора.

Согласно данным Forbes за 2018 год, Филева занимала четвертое место в списке самых богатых женщин РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 марта жена владельца и основателя российской авиакомпании S7 Владислава Филева, предприниматель Наталья Филева, разбилась на самолете в Германии.

Обнародовали видео с места крушения самолета, на котором разбилась совладелец российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Также в Германии произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто, которое мчалось на место крушения самолета с россиянами на борту.

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