Атаковали полчища крыс: сеть шокировало видео из супермаркета в России

В сети появилось видео, как в супермаркете "Пятерочка", который расположен в районе Чертаново на юге Москвы (Россия), борются с полчищами крыс.
Шокирующие кадры были опубликованы на странице "Шаден" в Twitter. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, мужчины на видео, вооружившись палками, швабрами и обрезками стройматериалов, направились в отдел магазина с колбасными изделиями "на охоту". Как только они приблизились к полкам с продуктами, оттуда врассыпную бросились крысы.
В супермаркете Москвы завелись крысы
Скриншот из видео
Сотрудники супермаркета попытались их убить, однако в результате только разогнали грызунов, которые скрылись в торговом зале и подсобных помещениях.
Отмечается, что после инцидента магазин закрыли по техническим причинам. Вероятно, поводом стала упомянутая "охота", снятая на видео.
Скриншот из видео
Привет из "Пятёрочки" pic.twitter.com/CUGJlksIch— Шаден (@ShadenFM) 28 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из киевских супермаркетов Fozzy на открытой полочке с выпечкой покупательница заметила тараканов.
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