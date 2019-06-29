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Атаковали полчища крыс: сеть шокировало видео из супермаркета в России

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В сети появилось видео, как в супермаркете "Пятерочка", который расположен в районе Чертаново на юге Москвы (Россия), борются с полчищами крыс.

Шокирующие кадры были опубликованы на странице "Шаден" в Twitter. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, мужчины на видео, вооружившись палками, швабрами и обрезками стройматериалов, направились в отдел магазина с колбасными изделиями "на охоту". Как только они приблизились к полкам с продуктами, оттуда врассыпную бросились крысы.

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В супермаркете Москвы завелись крысы

В супермаркете Москвы завелись крысы

Скриншот из видео

Сотрудники супермаркета попытались их убить, однако в результате только разогнали грызунов, которые скрылись в торговом зале и подсобных помещениях.

Отмечается, что после инцидента магазин закрыли по техническим причинам. Вероятно, поводом стала упомянутая "охота", снятая на видео.

Атаковали полчища крыс: сеть шокировало видео из супермаркета в России

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из киевских супермаркетов Fozzy на открытой полочке с выпечкой покупательница заметила тараканов.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А у вас детей насилуют и убивают регулярно
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Диверсия???!!!!)))))) Свидури,признавайтесь,ваша работа???))))) Вообще то это статья,за жестокое обращение с братьями меньшими!!!!!)))))))))
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