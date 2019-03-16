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Артемий Троицкий
Артемий Троицкий
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Путин уступить руль смертельно боится

Знаете ли вы печальную историю исхода якутов на север? Полагаю, что в курсе не все. Я расскажу вкратце. Хотя, предупреждаю — история эта тёмная и существуют, что называется, "разные версии".

Так вот… Наверное, вы думаете, как думал и я когда-то, что якуты — исконно северный народ, родственники чукчей и эвенков. Но это не так. Якуты тюркского происхождения — так же, как казахи, уйгуры, тувинцы, татары, и ещё 5-6 веков назад они жили в Центральной Азии — Монголии и южном Забайкалье. Но пришла беда, причём беда рукотворная: отдельным вожакам якутских кочевых племён пришла в голову интересная мысль — передвинуться вниз по течению великой реки, где, по их мнению, и пастбища обширнее, и врагов — воинственных монголов, в первую очередь — кругом меньше.

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Некоторые исследователи считают, что рывок на север был "бегством", но большинство всё же сходится на добровольном характере большого переселения. Самонадеянных вождей и их приспешников, истеричных шаманов, (не)благодарные якуты поминают до сих пор.

Итак, связали они многочисленные плоты, и с воодушевляющими песнями и домашним скотом вальяжно поплыли вниз по плавной реке. Лене. Дело было, разумеется, не то в конце весны, не то летом. Плыли они плыли, кругом по берегам травка зеленела. И местного населения — едва заметно. Тунгусы. И казалось, наверное, вожакам, что чем дальше по течению, тем лучше будет становиться. Однако постепенно со временем растительность становилась всё более скудной, а воздух — более холодным. Ничего, ребята — говорили мудрые лидеры — это всё временные трудности, прорвёмся! Понимали, по-видимому, что место для жизни не очень пригодное, но надеялись на лучшее.

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В конце концов до всех дошло, что надо срочно менять курс; народ роптал всё громче, пляски шаманов уже не радовали. Флотилия якутов-переселенцев пристала к заиндевелым берегам и предприняла попытку развернуться. Но не тут-то было: одно дело — не прилагая больших усилий сплавляться вниз по течению; совсем другое — грести против… Из попыток вернуться на юг ничего не вышло. Нашли, к счастью, одну пригодную долину (где сейчас город Якутск) и пришлось обустраиваться там, на вечной мерзлоте. А некоторых занесло и ещё севернее. Да, здесь никто на их земли не претендовал — потому что они никому не были нужны. Стали якуты, вроде бы, хозяевами гигантской территории, но ни теплее, ни сытнее, ни лучше им от этого не стало.

Эта грустная и поучительная история, практически притча, до боли напоминает то, что происходит сейчас в Российской Федерации. Имеется амбициозный, но глупый вождь, который хронически не понимает, куда он ведёт страну, но грести на галере вниз не перестаёт, поскольку по-другому не умеет, а уступить руль другим смертельно боится (и не зря).

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Имеется орава жрецов, которая мёрзнет, но понимает, что без вождя ей каюк, а потому лжёт народу, что вот, за следующим поворотом… и вообще, мороз полезен. И имеется этот самый народ, заложник вождя, жрецов и реки. Некоторые сигают с плавсредств и пытаются сами доплыть до берега, пока температура позволяет (границы не закрыли).

Другие решаются усомниться в мудрости вождя и пытаются убедить его прекратить самоубийственный заплыв в сторону льдов. Третьи, видя явную тщетность попыток образумить, подумывают — а не столкнуть ли вождя на фиг с плота? И при этом огромное большинство, стуча зубами (в нашем случае, не от холода, а от страха) безмолвно и оцепенело наблюдает за процессом, готовя себя неизвестно к чему.

То, что холоднее становится с каждой неделей (это я не про грядущее лето) — бесспорный факт. Когда и где случится конечная точка безумной навигации — никто не знает. Будет ли это точка невозврата, как в случае с тюркским народом из Внутренней Монголии — как говорится, хороший вопрос. Только не стоит утешать себя тем, что в Якутии "алмазы нашли". Потеряно несравнимо больше.

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Место
Россия
Источник
Источник:Эхо Москвы
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Нее,альфа-козлом обещал своим баранам рай...
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Бабич Александр
Бабич Александр
Браво!!! кремлівське ботоксне хуйло - сліпий та тупий поводир з комплексом неповноцінності
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