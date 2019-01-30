В конце декабря прошлого года "Левада-центр" провел по стране опрос о "военной угрозе" России.

Новость – существенное снижение до (до 4-летнего минимума) числа тех, кто полагает, что для России "определенно" существует военная угроза со стороны других стран (15% сравнительно с показателями в 23, 25 и 27% в предшествующие годы). Часть тех, кто раньше считал, что угроза существует "определенно" перешла в категорию "скорее да". Поэтому сумма двух показателей практически не изменилась. Более половины считает, что военная угроза для России (актуальная или потенциальная) существует.

На вопрос о способности армии России защитить Россию, "определенно да" и "скорее да" ответило в сумме 88%. Эти показатели находятся примерно на уровне предыдущих четырех лет – изменения незначительны и находятся в пределах ошибки.

А что на деле?

Мнение о реальном положении и реальное положение дел могут резко расходиться.

Прежде всего, стоит задуматься – какое место в ряду угроз для России представляет "военная угроза"?

Ответ на этот вопрос важен по той причине, что если этой угрозы на деле нет, то огромные вложения в армию – пустая трата ресурсов. Так было в СССР, который при отлично вооруженной армии погиб вовсе не от войны, а от проигрыша западным странам в экономической конкуренции, неспособности советской системы обеспечить сопоставимый с западными странами уровень жизни для большинства граждан. В доверии СССР отказали собственные граждане, и когда он распадался, никто не вышел его защищать, равно как, никто не пришел поддерживать ГКЧП.

То же самое происходит и сегодня. Один в один. Путинская экономическая система показала очевидную неэффективность, проигрывает по количественным и качественным показателям западным странам и Китаю, все больше отстает в развитии, все ниже уровень жизни людей, все больше общество понимает отсутствие перспектив. Вот – главная угроза, знак грядущих потрясений. А вовсе не "военная" угроза.

Теперь о способности российской армии отражать угрозы. Если уверенность граждан в этом отношении о чем-то и говорит, то только о результатах успешной телевизионной пропаганды, в условиях небольшой доступности для граждан иных мнений о том, что происходит в российской армии на самом деле.

Ясно, во всяком случае, одно – с сопоставимым по силам противником российская армия не сталкивалась и основанных на опыте суждений о том, каков будет результат, сделать невозможно.

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Что же касается прочего, то превозносимая пропагандой сила российской армии – это такое же надувательство, как рассуждения той же пропаганды о росте российской экономики, уровня жизни людей, конкурентности выборов, достижений российских ученых. Словом, всего того, о чем граждане могут судить непосредственно – по своему карману или наблюдая происходящее своими глазами. В отличие от завернутой в секретность армии. Кстати, одна из причин секретности – скрыть слабость и обман, а вовсе не какие-то действительно важные обстоятельства.

Нужно всего лишь понять, что в армии происходит то же самое, что и в обществе – там такая же коррупция, бессмысленность, растрата ограниченных ресурсов, унижение людей. Армия – не изолированная от обычной российской жизни структура.

Надеяться на армию не стоит ни в каком смысле.

Военной угрозы для России нет, на страну никто не собирается нападать, а от прочих – экономических, социальных и политических, армия Россию не спасет, Она сама – их жертва. Такая же растерянная, как и все распавшееся на атомы российское общество.

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