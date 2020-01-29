Армия Путина продержится три часа? Офицер США назвал ее слабое звено

Офицер ВМС США в отставке Гарри Табах заявил о том, что до того, как у России появилось ядерное оружие, ее армия "не держались и 3 часов".

"Они сразу переходили в наступление или в бегство", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя публикацию в китайском СМИ о том, что в случае вооруженного конфликта с Западом Россия потерпит поражение за три часа.

Сравнивая военную мощь армий России и Китая, эксперт указал на явное преимущество последней. "Китайская армия, конечно, намного мощнее, намного более организована, дисциплинирована и оснащена современным оружием. Самое сильное звено китайской армии – современные технологии, ракеты, точечное оружие. Это именно то, чего не хватает России", – сказал он.

Владимир Путин

В то же время Табах не предвидит прямого военного противостояния между Россией и Китаем. "Во-первых, Китай исторически себя так не ведет. Китай – это такая страна, на которую нападают, а потом та страна, которая напала, превращается в Китай. Во-вторых, территория России до Урала фактически уже принадлежит Китаю", – заметил он.

Напомним, китайские военные аналитики заявили о том, что в случае вооруженного конфликта с Западом Россия потерпит поражение за три часа. Об этом пишет сайт China.com.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты немецкого издания Die Zeit, проанализировавшие масштаб наращивания Россией своих вооружений, пришли к выводу, что Россия постоянно занижает "гласные" объемы своего военного бюджета. "Как президенту Путину удается постоянно анонсировать новые боевые системы, проводить гигантские учения и осуществлять испытания ядерных силовых установок, если на бумаге он тратит на всю армию только 61 млрд долларов? Абсолютно просто: благодаря креативной бухгалтерии", – заявили они.

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