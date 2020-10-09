Учитывая тот факт, что у нас теперь появился и азербайджанский вариант, а он в свою очередь тоже не новый – освобождать свои территории силой – буквально несколько штрихов (как обычно субъективно):

– Армению русские немножко кинули, получается? Видимо, переданные за последние годы 50 тыс тонн военно-технической помощи пошли в топку, и "стратегический партнер" воочию увидел, как горят танки. А значит гореть будут и впредь. Можно передать Армении российскую вакцину и добить беднягу, но это уже будет издевательство.

И вот россияне на форумах предполагают, что нужно же будет союзнику помогать и более существенно. И тогда "воевать придется на два фронта". Это они имели ввиду Донбасс и Карабах. Но кто-то из них так вовремя написал, что однажды придется воевать со всеми странами, у которых Россия когда-либо отобрала территории, и это явно не "два фронта".

– Здесь ребята пишут, что нам нужно так же повышать боеспособность, готовиться и размораживать "конфликт" по примеру азербайджанцев. Теперь у меня вопрос: там "конфликт" Россия греет, как "посторонний наблюдатель". У нас - непосредственно участвует, как бы это ни преподносилось. Там она, "если что", может остаться в сторонке. А у нас - не может. Потому что освобождение Донбасса потянет за собой Крым, и вообще Украина важнее Армении в геополитическом плане. Здесь Европа, и здесь еда. И рабочие руки. И украденная история. Нет-нет, Украину отпустить они не могут себе позволить, и упираться ногами эта гидра будет однозначно сильнее, чем в Карабахе.

Ну, и как это можно сравнивать? Путь у нас свой и только свой. Хотя, буду признательна за экскурс в конкретные исторические примеры подобных "историй".