Все бесконечные успехи последних лет нашего пожизненно-обнуленного президента невозможно ни упомнить, ни пересчитать – это и вся политика в отношении Киева, которая, как ничто другое, способствует интеграции украинского общества, одновременно порождая абсолютную изоляцию и невыносимый груз санкций против России, почему-то вспомнилось авианосцы Мистраль, которые Франция нам строила-строила, а они взяли и уплыли в другую страну, здесь и брошенное в последний момент стоившее миллиарды долларов строительство газопровода "Сев. поток -2", а заодно - магическое превращение дивидендов, которые вот-вот должны были наполнить карманы друзей президента, в страшную валютную дыру (я имею в виду запрос на госдотации всей многотысячекилометровой системы трубопроводов, которая в условиях рухнувших цен на нефть превращается в нерентабельный и дотационный груз…)

И вот, незаметно и неожиданно, открылся еще один ларец ящика Пандоры. …Со школы, с детства и мои ровесники, и нынешние подростки усваивают одно и тоже правило – все что касается организации из трех букв – ВЧК-КГБ-ФСБ – все это "совершенно секретно" и знать об этом нам не положено. Да и откуда узнать? Для того и действует цензура… И вот в середине февраля известный диссидент и оппонент "рыцарей плаща и кинжала" Сергей Григорьянц представил свою новую книгу – ""Гласность" и свобода". И хотя с самим Сергеем Ивановичем у меня были какие-то несовпадения и расхождения, его книгу я прочитал от корки до корки - с большим интересом. ""Гласность" и свобода" захватывает своей многоплановостью, это и рассказ о десятилетиях диссидентского движения нашей страны, а автор – один из самых известных участников этого движения, это и ряд концептуальных построений и объяснений некоторых узловых моментов нашего недавнего прошлого, но это еще и своеобразный справочник перечисляющий тех, кто был негласным сотрудником советского КГБ. Сергей Иванович называет конкретные имена и это существенно проясняет события нашей новейшей истории, делает их более понятными.

Однако, книга Григорьянца, оказавшаяся, по сути, сенсационной, очень скоро утратила это качество. Дело в том, что сайт известного украинского журналиста Дм. Гордона начал публиковать – главу за главой - новую книгу бывшего подполковника КГБ Владимира Попова "Заговор негодяев". Не сказал бы, что она написана захватывающе, Попов – не писатель, но содержательно она превосходит по-моему все, что было написано прежде по этой теме. Читая "негодяев" совершенно ясно понимаешь, что все сферы жизни нашей страны, все учреждения, организации, институты, ведомства – все – находится под контролем спецслужб. Понимаешь, почему так важен для страны спорт – ведь международные соревнования позволяют легко попадать в самые разные точки планеты. Понятно, что религиозные отношения - это тоже не одни лишь дискуссии о будущем веры… Причем, если Григорьянц называет имена офицеров и внештатных сотрудников как бы осторожно, с некоторой оглядкой, то Попов выстреливает их, как в тире, громко, любуясь своим попаданием и со многими отвратительными подробностями… Да, Бог троицу любит. Как же не назвать еще и Александра Коржакова, который, в интервью Гордону, называет и имена и детали и все из той же сферы…

Спрашиваете – почему это важно, что это меняет? Историю про Солсбери и экс-офицера ФСБ Скрипаля вы помните, еще не забыли? Некоторые удивлялись – да кому он нужен, этот Скрипаль, никакой актуальной секретной информации про РФ у него уже быть не могло? Однако, знающие люди объясняли - Скрипалю досталось, чтобы никто другой из "бывших" не переметнулся и не стал болтать лишнее. Уезжай-не уезжай, но "на пенсии" или не "на пенсии" веди себя в полном соответствии. Старые друзья тебя не забудут…

Ну и еще один вопрос. До сих пор и только в разгар Перестройки, я читал про трех человек, которые согласились сотрудничать с органами. Имена агентов всегда держались в секрете, иначе, кто же сними будет общаться, да и кто станет "туда" записываться? И вот, оказывается, и эта стена рухнула – бери книгу Попова, там все написано… Кстати, хорошо, что наша пропаганда требовала от Украины не переходить целиком на украинский. Гордон прислушался и "Заговор негодяев" публикуется на родном нам русском языке!

Что, Вы считаете это не провал спецслужб, это просто изменение правил? Мне так не кажется…

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.