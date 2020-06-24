Архивные фото дочерей Путина выложили в сеть

В сети появились архивные фото двух дочерей президента России Владимира Путина в подростковом возрасте.

Их опубликовал беглый экс-владелец Межпромбанка Сергей Пугачев на своем сайте. Снимки сделаны на его даче и в здании Кремля в начале 2000-х годов.

Девочки на фото похожи на Марию Воронцову и Екатерину Тихонову, которых называют дочерьми Путина.

Дочки Владимира Путина (pugachevsergei.com)

Дочки Владимира Путина (pugachevsergei.com)

Дочки Владимира Путина (pugachevsergei.com)

Дочки Владимира Путина (pugachevsergei.com)

Дочки Владимира Путина (pugachevsergei.com)

Ранее OBOZREVATEL писал, что Путин рассказал, чем занимается в свободное время.