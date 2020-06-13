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13 июня • обновлено в 04:25
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Архивное фото молодого Путина в кепке рассмешило сеть

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В сети откопали архивное фото молодого президента России Владимира Путина.

На снимке, сделанном в августе 1999 года, Путин запечатлен на международном авиасалоне "Макс-99" в городе Жуковский Московской области. Его опубликовали на странице "Исторические фото" в Twitter.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Исторические фото" в Twitter

Пользователи посмеялись над снимком и сравнили его со стоп-кадром из фильма "Гостья из будущего".

Архивное фото молодого Путина в кепке рассмешило сеть

Скриншот

Архивное фото молодого Путина в кепке рассмешило сеть

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появилось фото президента России Владимира Путина в спортивном костюме, которое вызвало ажиотаж в сети.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Тег
фотографии
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