Корж – об аресте Навального: волчий оскал Путина выгоден Украине

Арест российского оппозиционера Алексея Навального, несмотря на его позицию по Крыму – "вопиющий беспредел", который демонстрирует "кремлевская организованная преступная группировка".

Такое мнение в блоге, опубликованном на сайте "Гордон", высказал основатель и генеральный директор консалтингового агентства RMC Grou Игорь Корж. Он напомнил слова Навального о том, что "Крым не бутерброд с колбасой, чтобы его возвращать", но осудил задержание политика, поскольку оно противоречит демократическим ценностям.

Ситуация с Навальным, начиная с его отравления и продолжая арестом "за то, что посмел выжить", не может не вызывать возмущения "у нормальных цивилизованных людей", сказал Корж.

"И да, все происходящее, то, как путинский режим, не стесняясь, обнажает свой волчий оскал, выгодно Украине. Чем более вопиющими будут их преступления, тем быстрее понимание бесчеловечной сущности этого режима дойдет до тех аморфных западных политиков, которые еще надеются или же из личных интересов декларируют надежду на какие-то партнерские отношения с монстром", – считает предприниматель.

Он уверен, что россиянин пошел на свой арест осознанно. Инцидент, по мнению Коржа, "расшатывает власть диктатуры, сеет хаос, провоцирует народный гнев, протесты".

Он надеется, что ситуация вызовет адекватную реакцию не на словах, а на деле – в виде ужесточения санкций против РФ.

"А значит, приблизит создание предпосылок для скорейшего падения путинского режима", – подытожил Корж.

Facebook / Игорь Корж

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