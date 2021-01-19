Арест Навального не требует внимания Путина, президент его не боится, – Песков
Задержание и арест российского оппозиционного политика Алексея Навального якобы не требует особого внимания президента страны Владимира Путина.
Об этом в разговоре с журналистами во вторник, 19 января, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Кроме того, он заявил, что Россия не собирается учитывать позицию западных стран относительно этой ситуации, а также назвал утверждения о том, что Путин боится Навального ерундой.
Представитель Кремля также заявил, что "права всех россиян гарантированы законами и надзорными ведомствами" и дело Навального, по его словам, якобы не исключение.
"Это не ситуация, которая требует особо внимания президента. И Москва не намерена учитывать мнения, высказываемые по этому поводу из-за рубежа", – сказал он.
Также Песков заявил, что Путин не боится Навального.
"Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда", – сказал Песков.
По словам Пескова, у ФСИНа к Навальному "были и остаются претензии", поскольку "были нарушены определенные правила".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
В аэропорт "Внуково", куда должен был прибыть самолет с оппозиционером, пришло множество его сторонников. Из-за этого туда приехали автозаки с ОМОНом, силовики начали применять силу против людей.
В результате Навального все же задержали прямо на стойке паспортного контроля и поместили под стражу.
18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.
Украинские и западные политики, а также правозащитники отреагировали на задержание оппозиционера и заговорили о возможности введения дополнительных санкций против страны-агрессора.