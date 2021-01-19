Арест Навального не требует внимания Путина, президент его не боится, – Песков

Ольга Липич
Ольга Липич
Новости России
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Арест Навального не требует внимания Путина, президент его не боится, – Песков

Задержание и арест российского оппозиционного политика Алексея Навального якобы не требует особого внимания президента страны Владимира Путина.

Об этом в разговоре с журналистами во вторник, 19 января, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Кроме того, он заявил, что Россия не собирается учитывать позицию западных стран относительно этой ситуации, а также назвал утверждения о том, что Путин боится Навального ерундой.

Представитель Кремля также заявил, что "права всех россиян гарантированы законами и надзорными ведомствами" и дело Навального, по его словам, якобы не исключение.

"Это не ситуация, которая требует особо внимания президента. И Москва не намерена учитывать мнения, высказываемые по этому поводу из-за рубежа", – сказал он.

Также Песков заявил, что Путин не боится Навального.

"Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда", – сказал Песков.

По словам Пескова, у ФСИНа к Навальному "были и остаются претензии", поскольку "были нарушены определенные правила".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.

  • В аэропорт "Внуково", куда должен был прибыть самолет с оппозиционером, пришло множество его сторонников. Из-за этого туда приехали автозаки с ОМОНом, силовики начали применять силу против людей.

  • В результате Навального все же задержали прямо на стойке паспортного контроля и поместили под стражу.

  • 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.

  • Украинские и западные политики, а также правозащитники отреагировали на задержание оппозиционера и заговорили о возможности введения дополнительных санкций против страны-агрессора.

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