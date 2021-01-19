Арест Навального не требует внимания Путина, президент его не боится, – Песков

Задержание и арест российского оппозиционного политика Алексея Навального якобы не требует особого внимания президента страны Владимира Путина.

Об этом в разговоре с журналистами во вторник, 19 января, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Кроме того, он заявил, что Россия не собирается учитывать позицию западных стран относительно этой ситуации, а также назвал утверждения о том, что Путин боится Навального ерундой.

Представитель Кремля также заявил, что "права всех россиян гарантированы законами и надзорными ведомствами" и дело Навального, по его словам, якобы не исключение.

"Это не ситуация, которая требует особо внимания президента. И Москва не намерена учитывать мнения, высказываемые по этому поводу из-за рубежа", – сказал он.

Также Песков заявил, что Путин не боится Навального.

"Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда", – сказал Песков.

По словам Пескова, у ФСИНа к Навальному "были и остаются претензии", поскольку "были нарушены определенные правила".

Как сообщал OBOZREVATEL: