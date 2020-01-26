"Апокалиптические ощущения": в России забили тревогу из-за узурпации власти Путиным

В России представители власти и правящего класса шокированы и напуганы изменениями, который готовится внести в конституцию страны президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение на блоге "Эхо Москвы" высказала Лилия Шевцова.

"Все ждали, когда же Кремль начнет решать проблему "2024". До мелочей были обговорены способы, как Путин может обеспечить себе пожизненное правление. Но как только президент начал реализовывать свой проект "Бесконечность", мы оказались в ступоре. Даже самым толковым головам в путинском плане "2024" почудилось ослабление президентства в то время, как движение началось в обратном направлении", – рассказала она.

Эксперт отметила, что в России оказались не готовы к кремлевским сюрпризам.

"Наша растерянность понятна: как можно логически объяснить какофонию, лишенную логики?! Но экспертное сообщество, объясняя кремлевский план, умудрилось создать собственные мифы… Пока, несмотря на несовместимость с логикой и здравым смыслом, операция "2024" идет без помех. Оппозиционное поле деморализовано. Провластные силы пытаются утрамбовать собой путинский путь к пожизненному правлению. Хотя, возможно, и не без внутреннего ужаса", – отмечала она.

Владимир Путин

Шевцова пояснила, что успех операции Путина будет зависеть от успешности работы нового кабмина Михаила Мишустина.

"Пока мы шокированы текущим. Между тем, стратегические последствия проекта "2024" должны вызвать апокалиптические ощущения. Речь идет не об узурпации власти. Разве власть уже не узурпирована?! Речь идет о том, что закладываемые в конституцию противоречия ведут к разложению государственного управления", – подытожила политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Алексей Венедиктов сообщил, что изменение конституции РФ и внезапная отставка Кабинета министров ведет лишь к сохранению президентом Владимиром Путиным контроля за высшей властью в стране.

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