Ошибки допускают все и всегда. Было бы странно видеть человека, который не допускал ошибок. Более того, если погрузиться в христианскую, иудейскую, ведическую или другую литературу, то основные персонажи, сущности высшего порядка – тоже допускают эти ошибки. Правда, в такого рода литературе, явная тактическая или стратегическая ошибка, преподносится как намеренный ход, который должен что-то кому-то продемонстрировать. Тем не мене, с точки зрения простой логики это – ошибка, а иногда – фатальная.

Что касается нас, простых смертных, то мы их допускаем во множестве, а в науке, отрицательный результат (следствие ошибочных действий или действия), имеет не меньшую ценность, чем результат положительный, поскольку он способствует познанию вообще и обучению конкретного человека, в частности. Ведь любое чистой знание проверяется опытным путем и если опыт его не подтверждает, то оно относится к ошибочному суждению.

Но тут важен основной момент. Если допущенная ошибка приводит к формированию опыта, а в результате – знаний, проверенных опытным путем, это – одно дело, а когда из этой ошибки ничего не извлекается или из нее просто нечего извлечь, поскольку там ничего иного быть в принципе не могло – другое дело. Ошибка ради ошибки – печальное и унылое зрелище. Если кто-то постоянно допускает ошибки такого характера, то он формирует известный образ, который является парафразом названия птицы дятел.

Однако, некоторые ошибки имеют фатальные последствия. Чаще всего это связано с необратимостью последствий. Причем, цена ошибки может сразу и не проявиться, но по мере осознания ее необратимости, она будет возрастать и в конце концов – обретет свой истинный смысл и свою ценность. Казалось бы, такой тип ошибок – самый тяжелый, но на наш взгляд, есть еще более тяжелый, хоть и намного более редкий случай.

Речь идет о результирующей ошибке. Представим, что некий знаменитый тенор долго и упорно работал над своим певческим талантом и его голос стал узнаваемым во всем мире. Его стали приглашать на первые роли в различные театры, а со временем, он стал желанным для самых знаменитых сцен мира. В конце концов он уже мог себе позволить сольные концерты, которые непременно проходили с аншлагом, а билеты раскупались полностью и за пару часов после начала продаж.

В общем, если первую половину жизни он шел вслед за славой, то во второй уже слава шла по его следам и пришло время ставить торжественную коду во всей своей карьере. Возраст берет свое и по состоянию здоровья он уже дошел до грани, когда надо уходить. Для своего прощального концерта, наш тенор подобрал самые сложные арии и самую роскошную сцену. И вот, исполняя арию Фигаро или что-то подобное, он сорвал голос и просто задохнулся. Произошло это перед самой шикарной публикой, которую он только мог собрать за всю свою жизнь. Только венценосных особ там было до десятка. И вот, голос впервые оставил его прямо перед публикой.

Этот пример говорит о том, что певец уже не сможет войти в свою лучшую форму просто по причинам необратимых процессов старения организма. Но даже если бы ему это удалось, после такого фиаско он уже никогда не соберет зал, который услышал его провал. Он шел к этому залу всю свою карьеру и уйди он на месяц или год раньше, так и остался бы покрытый лавровыми венками и безусловно – стал бы иконой и легендой для новых поколений певцов. Но один-единственный провал поставил крест на всем том, над чем он трудился всю жизнь, а времени и сил на исправление ситуации уже нет.

Нечто подобное произошло совсем недавно с мастером слова, сатириком Михаилом Жванецким. Наверное, он "стратил" одним из последних, кто казался стойким и непотопляемым, но сделал он это таким образом, что лучше – не надо. В общем, он принял какой-то орден из рук Путина. Причем, сам Жванецкий прекрасно понимает, что принял его из рук убийцы, террориста и мошенника, которого не знало человечество.

В данном случае – не важно, какими мотивами он руководствовался при этом. Даже неважно то, что сам Жванецкий – уроженец Одессы, а значит – взял побрякушку из рук человека, который ведет войну против его первой Родины. Но даже если Украина для него укладывается в совковый диапазон понятий, это все равно не реабилитирует Путина, по вине которого ежедневно гибнут десятки людей и разворовывается страна. Наиболее же печальное то, что Жванецкий не может не видеть то, что Путин создал эффективную машину по одебиливаню страны, гражданином которой он сам является.

Собственно говоря, всю жизнь он высмеивал тупость, алчность, холуйство и все то, что Путин возвел в ранг государственной политики и тем не менее, вымазался в эту мерзость. Причем, сам он уже в таких годах, что исправить это уже невозможно, а если это было сделано из-за страха за свою жизнь, благосостояние или комфорт, то это – вдвойне печально. В его возрасте бояться этого уже глупо.

Что же, Жванецкий жив, но он – кончился. Он сорвал голос в самый ответственный момент, когда ценность его голоса была максимальной. Эта ошибка (если это – ошибка) уже не может быть исправлена. По крайней мере, лично для меня, Жванецкий кончился навсегда.

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