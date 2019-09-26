Главная Новости
27 сентября • обновлено в 20:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

В небе столкнутся новейшие самолеты США и России

33.7т

Буквально в ближайшие дни должно случиться неизбежное. В небе встретятся новейшие самолеты пятого поколения F-35 и то, что летает с опознавательными знаками последней империи и первого всемирного лепрозория. В общем, обе стороны смогут оценить противника, что называется "с глазу на глаз".

Для справки, в последние годы НАТО многократно усилила свои полицейские воздушные силы и связано это с повышением активности российской авиации у границ стран НАТО и конечно же с агрессией РФ против Украины. Военные поняли, чем эти полеты могут закончиться, а потому – с приближением российских самолетов к границам стран НАТО, поднимаются истребители, которые сопровождают противника, в готовности срубить его, буде возникнет какая-то опасность.

Поскольку в НАТО входят разные страны как по своему размеру, так и по составу вооруженных сил и некоторые страны не имеют или почти не имеют истребительной авиации. В связи с этим, патрулирование прилегающего к ним, воздушного пространства, осуществляется силами авиации других, более крупных стран, которые командируют в это место свои авиационные группы.

Это в первую очередь касается стран Балтии, но и воздушное пространство, прилегающее к Исландии – тоже является горячим местом. Там пролегает один из коротких маршрутов из Европы, в сторону Восточного побережья Северной Америки. Поскольку Исландия не может самостоятельно парировать регулярные вояжи российских самолетов, то там постоянно находятся группы боевых самолетов стран НАТО, которые и осуществляют перехват российских самолетов и их дальнейшее сопровождение.

Прямо сейчас произошла ротация авиагруппы и в международный аэропорт Кефлавик, со своей авиабазы Амендола, прибыла авиагруппа ВВС Италии "13 ° Gruppo, 32 ° Stormo".

Новости
Власть России готова убивать в любом количестве

В общем это – рутинная миссия и она не стоила бы особого внимания, если бы в ее состав не входили новейшие F-35, которые сопровождает воздушный танкер КС-767А, грузовой С-130J и Р-72А. По сути это является боевым развертыванием авиагруппы самолетов пятого поколения. Их получает целый ряд стран, но боевое развертывание прошли группы самолетов ВВС США, Израиля и Великобритании. Причем, Штаты и Израиль уже имеют и опыт боевого применения этих самолетов. Британия же развернула свои F-35 на авиабазе Акротири на Кипре, где они выполняют уже конкретные боевые задачи. Италия стала четвертой страной, которая уже может оперировать самолетами пятого поколения уже в штатном порядке.

Собственно говоря, нынешнее патрулирование, которое начнется после того как группа получит соответствующий сертификат НАТО и будет выполнением боевой задачи по перехвату российских самолетов. Так, нос к носу, они в небе еще не сталкивались и это будет первый опыт контакта новейших машин НАТО с российской авиацией. Думаю, что это будет полезно для обеих сторон. Россияне пока не имеют возможности так оперировать самолетами, которые они выдают за пятое поколение и вышлют то, что есть. Российские пилоты увидят своими глазами завтрашний день боевой авиации, а итальянцы увидят возможности своих машин в противостоянии с самым вероятным противником из возможных. Случится это либо в конце этого месяца, либо в начале следующего.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
Поделиться в Facebook
64
Комментарии
23
43
Смешно
189
Интересно
4
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Секта Святого Джавелина нашла новый объект поклонения.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Решетников Александр
Решетников Александр
Калоедусу Педрило перестал плескать помои, а голод не тетка.. Теперь приходится на брюхе подползать к читателю, жалистно заглядывая и поскуливая..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ковенко Николай
Ковенко Николай
F-22 еще куда ни шло, а F-35 тому же Су-35-ому не конкурент. Да и F-22 проиграл Сушке-35 в пробном воздушном бою (см. кадры Файтербомбера на Инстаграмм). То есть, даже Су-35 лучше любого американского истребителя. Про Су-57 вообще молчу. Правда, американцы могут задавить количеством, ведь в Сирии, после вывода основных сил, у России осталась лишь небольшая группировка самолетов. Но при сопоставимом количестве участвующих в бою у F-35 шансов нет. Им нужно туда перекинуть больше F-22, чтобы иметь хоть какие-то шансы
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel