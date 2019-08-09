Уже более десятка лет назад, когда Путину хотелось показать, что его страна умеет не только из двух дырок выкачивать углеводороды, он часто и пространно рассказывал об инновациях и прорывах в разных областях, а для того, чтобы слова не были пустыми, были организованы искусственные и по сути – мертворожденные проекты, которые должны были стать знаковыми, мол – мы одна из ** стран, которые способны это выпускать.

И то сказать, Украина хоть по немножко, но выпускала гражданские самолеты, а в РФ все ушло в туман, поскольку наши самолеты нацелены на узкую нишу сети аэродромов с плохим покрытием короткой взлетно-посадочной полосы, а российские Илы, Ту и Яки, позиционировались как конкуренты средне и дальне магистральным самолетам, где после развала совка и открытия рынка авиатехники, они оказались просто антикварным хламом по всем критическим параметрам.

И вот Путину захотелось сделать так, чтобы сидя за столом Ж-7, утопив локоть в тарелку с черной икрой, рассуждать о том, что РФ – космическая держава, строящая пассажирские самолеты и даже йоптафоны. Только вот самолеты нельзя спрятать в тумбочку, как чудо мобильной связи. Они должны где-то летать и на них должен кто-то летать.

Для имитации спроса на диковинные аэропланы, РФ стала продавать их по бросовым ценам и в лизинг с постепенной выплатой их стоимости с полученной прибыли. Но таковой не оказалось, поскольку самолеты оказались глючным и трудно поддавались ремонту, потому их постепенно вернули "взад".

Ситуация оказалась скандальной, поскольку если ими забить заводской аэродром производителя, то худшей антирекламы придумать просто невозможно, а такое скопление спутники сразу вычислят. И тогда Кремль в директивном порядке, обязал российские авиакомпании разобрать чудо техники по своим аэродромам. Деваться некуда, разобрали. Хотя старенький Боинг или Ирбас, легко давал фору новому, в упаковке Супержету по совокупности своих эксплуатационных качеств, пришлось брать.

Этот метод хорошо известен со времен совка и знаменитого лозунга "Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку", а вернее – ответа на вопрос, что делать, если жильцы не станут брать лотереи. Тогда была сказана фраза, которую Путин сделал девизом своей деятельности на посту президента: "Тогда мы им отключим газ!". Так случилось и с Суперджетами. Попробовали бы авиакомпании не взять хотя бы парочку этих колымаг!

Если кто-то считает, что с аэропланами случилось какое-то стечение обстоятельств или исключение из правил, то глубоко в этом ошибаются. Прямо сейчас, в эти дни, происходит примерно то же самое, но уже в финансовом секторе, который сейчас изрядно лихорадит и сами россияне это комментируют примерно так:

"Российский фондовый рынок в первую неделю традиционно неблагополучного августа пережил мощный отток иностранного капитала.

С 1 по 7 августа фонды-нерезиденты избавились от акций и облигаций РФ на 540 млн долларов, подсчитали аналитики “БКС Глобал Маркетс” на основе данные EPFR Global. По сравнению с последней неделей июля, когда с рынка ушло 120 млн долларов зарубежных инвестиций, распродажа ускорилась почти в 5 раз.Для рынка акций РФ она второй по масштабам за последние пять лет…"

Новости Пентагон бьет тревогу

В данном случае мы не станем погружаться в причины такой ситуации, которую они сами называют весьма необычной и тревожной. Просто отметим, что иностранные инвесторы резко утратили интерес к российскому долгу или проще – не хотят давать в долг. Но выход из ситуации не заставил себя долго ждать и его россияне тоже артикулируют самостоятельно:

""В конце июля активизировались обсуждения санкций в отношении России, и 1 августа были объявлены ограничения на возможность участия инвесторов из США в первичном размещении суверенных облигаций в валюте. Данный запрет не является значимым для рынка государственных еврооблигаций, так как российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин примет решение о выходе на рынок еврооблигаций", – отмечает ЦБ".

В этой цитате цитаты ЦБ все прекрасно. Но главное то, что ЦБ уже расписался за банки и в ней читается угроза, мол бабло у вас есть, мы знаем, так что будете покупать как миленькие, если США, которые мы планируем бомбить новыми гиперзвуковыми ракетами и прочим, не будут покупать наши облигации. Это звучит не как некая констатация фактов, а как приговор "или отключим газ".

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