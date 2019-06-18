18 июня 1941 года. До начала вторжения Вермахта на территорию Совка осталось три дня. Из многочисленных, не совковых источников видно, что подготовка операции велась настолько широко, что не замечать этого мог не просто слепой, а пациент специально выколовший себе глаза.

Помнится, в классических трудах Виктора Суворова говорилось о том, что как раз в это время уже заканчивалась эвакуация мирного населения с прифронтовой германской стороны. Саперы снимали заграждения, обычно прикрывающие границу, а на близлежащие железнодорожные станции прибыли специальные железнодорожные отряды, снабженные всем необходимым для перешивки широкой, совковой железнодорожной колеи, на более узкую европейскую.

Собственно говоря, последнего факта было достаточно для того, чтобы оценить ситуацию. Совковая транспортная сеть была развита слабо, особенно это касалось автомобильных дорог и потому – быстрое переоборудование именно железной дороги было крайне важно для снабжения идущих вперед войск. Чуть позже это было подтверждено на практике, и одной из причин того, что немецкие танки не прошлись парадом по красной площади, как раз и была низкая пропускная способность совковых транспортных коммуникаций.

Но кроме указанных Суворовым фактов, были еще более красноречивые. По воспоминаниям офицеров Вермахта, практически на виду у красных армейцев, германские войска укрепляли, расширяли и наводили новые мосты и обустраивали паромные переправы на пограничных реках. Для того, чтобы понимать, что происходит, и когда все начнется, не нужен был ни Рихард Зорге, приславший телеграмму "Над огуречным полем – чистое небо", ни загадочный агент в Берлине, укравший ксерокопию плана "Барбаросса" и коробку любимых конфет фюрера.

Для этого надо было просто разуть глаза или просто – посмотреть в бинокль, чтобы все стало понятно. В общем, спрятать четыре миллиона военных с техникой и всем остальным в приграничных районах так, чтобы с той стороны об этом не догадался – физически невозможно. Тем не менее, товарищу Сталину это удалось, если верить в ту версию, которую потом вдалбливали в головы школярам, либо надо признаться себе в том, что официальная, совковая версия – бред сивой кобылы, в который может верить лишь психически нездоровый человек.

Все, более или менее добросовестные исследователи этого периода войны, давно пришли к выводу о том, что совок сам готовился напасть на Германию, и фюрер просто упредил его свои ударом, который оказался сокрушительным.

Мы не станем в очередной раз пересказывать обстоятельства начала войны и доказательства именно такого варианта событий, а просто обратим внимание на маленькие детали, оставленные в открытых источниках.

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Итак. Численность красной армии у границы превышала численность войск противника (вместе с союзниками) на несколько сотен тысяч штыков, но обе армии имели более четырех миллионов человек у границ. Только вот совок развернул у границ только свой первый эшелон, который должен был взломать оборону противника и почти полностью погибнуть. В это же время, чуть дальше от границы – заканчивал развертывания второй стратегический эшелон. Именно он и вступил в оборонительные, а не наступательные (как планировалось) бои с противником.

Заточенность именно на наступление второго эшелона подтверждается тем, что вооружение, техника, топливо и боеприпасы второго эшелона, находились не в его тылу, а у границы, то есть – далеко впереди. Добраться до них можно было только двигаясь на Запад, вслед первому эшелону. Именно второй эшелон должен был переступить через взломанную оборону противника и начать развивать успех, а в это же время, в вагоны литерных поездов грузился третий стратегический эшелон, который и должен был окончательно разбить противника.

Это есть у Суворова, но у него нет того, что приготовил Вермахт, зато это есть у Гальдера и если посмотреть на это и сравнить с тремя эшелонами совка, с личным составом за 10 млн. человек, то все становится на место.

Итак – слово Гальдеру.

16.06.41

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"…Положение с пополнениями. В армии резерва до 1.10–450 тыс. человек. Из них нормальная убыль (болезни, непригодность и т. п.) — 150 тыс. человек. Для восполнения боевых потерь в операции "Барбаросса" остаются 300 тыс. К этому можно добавить 70 тыс. — из полевых резервных батальонов = 370 тыс…"

20.06.41 года.

В этот день войска получили условный сигнал "Бранденбург" – соответствующий началу операции Барбаросса. Отныне счет времени пошел в формате 2-Б или 2+Б, что означало – два дня до начала операции Барбаросса или два дня после ее начала.

Именно в этот день у Гальдера читаем два соотношение. Первое:

"Отчет Бранда о поездке: развертывание артиллерии на Востоке. Соотношение в артиллерии. Германия + Румыния : Россия = 2,2 : 2,9."

И второе:

"Количество германских дивизий, задействованных в операции Барбаросса – 141. Количество дивизий противника 213"

Уже позже, в ходе боевых действий, сам Гальдер отмечал, что разведке не удалось вскрыть истинную численность совковых войск, которая оказалась гораздо выше от предполагаемой.

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В чем же фокус бойни первых недель войны? А вот в чем. Первый стратегический эшелон, предназначенный для проламывания обороны противника не просто не выполнил своей функции и не погиб в наступательных боях. В основном, он сдался просто дивизиями и армиями. То есть, первый стратегический эшелон просто не вступил в бой. Тем самым, он оставил все материально техническое снабжение второго эшелона противнику в качестве трофеев. По этой причине, тот вступил с "одной винтовкой на двоих", без оружия, техники и боеприпасов, но вступил уже в оборонительные бои, к которым бойцов никто не готовил – и тоже погиб, а третьим эшелоном – просто затыкали бреши в обороне. Так что к осени уже пошли "ополченцы" или откровенное пушечное мясо.

На этой неделе Московия снова будет устраивать танцы с бубнами вокруг военной темы, но там никто ни словом не обмолвится об истинных причинах фактического разгрома красной армии в первые недели войны. Там снова будут рассказывать о внезапности, о слепых красноармейцах у границы, о глухих разведчиках и прочем.

Это будет звучать фальшиво и тупо хотя бы потому, что уже доступны многочисленные источники, которые дают об этом эпизоде войны другую, не совковую информацию, и она не имеет ничего общего с догматичной, коммунистической историей.

Оно и понятно, поскольку правда окажется убийственной. Тогда надо будет назвать имена тех лиц, которые устроили самую чудовищную бойню своих войск за историю всего человечества, имена виновных в абсолютном и недостижимом рекорде по количеству пленных, захваченных в ходе одной операции. Но именно из этих фамилий сделали фетиш на Московии.

А второй вопрос окажется контрольным выстрелом в холку той байке, которую заучивают Московиты. Если рассказать весь тот ужас, который произошел на самом деле, то придется рассказывать и о том, кто смог остановить катастрофу, чьим оружием, де-факто был остановлен противник. Но в таком случае рухнут все легенды, которые построены на ненависти к отвратительным и алчным пиндосам, а значит – рухнет все.

Поэтому, через три дня будет очередной сеанс массового употребления помоев, фальшивые слезы, фальшивые ветераны и фальшивые "историки". Впрочем, так было и так будет, пока зловонное животное, называемое "русским миром", не околеет навсегда.

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