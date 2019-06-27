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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Россияне, затягивайте пояса, вас ждет второй Ватикан

33.4т

В РФ прямо сейчас обсуждают новый бюджет. Обсуждение вялое и всем понятно, что речь идет о наполнении корыт, откуда кормятся те или иные кланы.

Собственно говоря, вся настоящая борьба идет за кулисами и ее смысл простым лохам неведом. А механизм прост, система власти в РФ такова, что техника "осваивания" бюджетов отработана уже до автоматизма и только в каких-то пиковых случаях это вызывает вопросы.

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Тот же питерский стадион строили так, что об этом еще фильмы снимать будут, про черную дыру. Сколько не выделят на него денег столько и освоят, а стадион все никак не сдадут, выделяют еще и так – множество раз. То есть, с освоением заминок нет, а вот с выделением бюджета, который потом надо окучить – есть. Посему, параметрами бюджета интересуется синекура, которую это прямо касается. Но иногда, случаются накладки, которые вызывают интерес и у посторонних. Так, в этот раз какой-то умник обнаружил, что сумма сокращения финансирования пенсионного фонда, оказалось почти равной сумме повышения финансирования правоохранительных структур. Не совпади эти цифры, никто бы и не заметил.

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Но иногда сюр становится таким, что "только смокчи", как говорил о "мамзелях" цирюльник Голохвастов из-за канавы. Так, по заказу государственной компании дом.ру, консалтинговое бюро "Стрелка" разработало концепцию развития подмосковного населенного пункта Сергиев Посад. Если кто не в курсе, именно там находится резиденция генерал-подпоручика КГБ Гундяева и его пятое главное управление РПЦ.

Идея очень простая и хорошо падающая на унавоженную почву Московии. Одно время там носились с Третьим Рейхом или Третьим Римом, потом – в моду вошел "русский мир", но дело все равно идет со скрипом и тогда появилась идея о создании под Москвой "центра мирового православия".

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Оно и понятно, с Константинополем у Гундяева не сложилось и уже вряд ли сложится и если так, то почему бы не убедить общественность в том, что Сергиев Посад и есть центр православия, а Фанар – до фонаря.

Кстати, идея тут не новая, поскольку до этого, руками Петра 1 была материализована идея центра "славянского" или "русского" мира. Права, славян там отродясь не было, а название "Русь" было стырено у Киева, но это же ничему не помешало? Вот теперь этот фокус попытаются провернуть и с центром православия.

Предполагается, что там все надо реконструировать и построить новые православные комплексы, все должно развернуться на четырехстах гектаров и зацепит даже жилую застройку. В общем, размах широкий и условно его назвали "православный Ватикан". Видимо, с третьим Римом уже не сложится, а вот со вторым Ватиканом – можно попробовать.

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Читающий это вменяемый человек, даже без подробных описаний этого плана, очень быстро выйдет на вопрос: в чем тут смысл? А ответ лежит на поверхности. По самым приблизительным прикидкам, вся эта красота будет стоить не менее 140 млрд. рублей. Но как мы помним на примерах того же стадиона, олимпийской деревни в Сочи, крымского моста, газопроводов и нефтепроводов, космодрома Восточный и всего остального, начальная стоимость проекта может отличаться от конечной на порядок и больше. Главное – начать, а потом дело пойдет как надо. Главное, в самом начале мероприятия сумма не должна выглядеть запредельный, а потом все можно аккуратно допилить.

Так что россиянам надо готовиться к подмосковному Ватикану и потуже затягивать пояса. Величие хоть на хлеб и не намажешь, но оно вселяет гордость даже на голодный желудок. А уж что там получится, Ватикан или Завтыкан – время покажет/

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Аnti-coloradosАnti-colorados
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Линия обороны
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Комментарии
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Оловянный солдатик, этот дядька в шлёме. И нее потому, что стойкий))))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Лично мне глубоко по бую как будет пилиться бюджет педерации и куда уйдуг деньги скрепанутых налогоплательщиков.Меня куда больше волнует моя страна и цифири на ценниках в магазинах и коммунальных платёжках.
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7
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2 из 3 ответов | показать все
Савченко Александр
Савченко Александр
Тарас Бор, увы, Тарасик, но цифры не в твою пользу. Херовый год на Украине. 12 млрд долларов нужно отдать МВФ и США. И отдадите, вислоухие, бо больше кредитов не дадут...
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1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Syitnik Gena,ты можешь впасть хоть в кому.Мне это абсолютно покуй.
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0
1
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"что Сергиев Посад и есть центр православия"...ага-сколково уже стало второй "Силиконовой долиной"...)))
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5
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2 из 5 ответов | показать все
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Тарас Бор, и кстати значительная часть разработки Боингов уже давно перенесена в РФ. Как раз в Сколково находится
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1
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Тарас Бор, с400 идёт на ура, Пентагон вон кирпичами срет
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2
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