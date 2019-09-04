Как сообщает агентство Associated Press из Гааги, Брехтье ван де Мойсдик, председатель Объединенной следственной группы по расследованию гибели малазийского лайнера, известного по названию рейса МН17, заявил о безусловном желании следователей допросить Владимира Цемаха, содержащегося в одном из СИЗО Украины.

Следователи говорят о том, что имеют вопросы к Цемаху, который на момент катастрофы занимал руководящую должность в вооруженных формирования оккупационных войск РФ и отвечал за ПВО. Господин Мойсдик подтвердил информацию о том, что в Киев был сделан соответствующий запрос, в котором содержится просьба не перемещать Цемаха и не передавать его российской стороне до тех пор, пока с ним не будут произведены соответствующие следственные действия. Более того, он добавил, что передача Цемаха в РФ может означать утерю свидетеля для следствия. То есть, там прекрасно понимают, что такое РФ и что там происходит с нежелательными свидетелями.

Как известно, российская сторона указала фамилию Цемаха в списке лиц, подлежащих обмену. В связи с этим просто интересно, что по этому поводу думает сам Цемах, а вернее, сколько он проживет в качестве потенциального свидетеля до сердечного приступа, автомобильной катастрофы или просто – выпадения с балкона десятого этажа девятиэтажного дома?

Между тем, еще пару лет назад следственная группа заявила о готовности предоставить программу защиты свидетелей тем, кто сможет дать прямую и ценную информацию, связанную с обстоятельствами гибели самолета.

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В любом случае, сейчас запущена тестовая программа, в ходе которой будет выяснено, насколько сам Цемах желает жить, а вернее, выжить, насколько наши спецслужбы сохранили тонус, чтобы Цемах не погиб в СИЗО, насколько нынешняя власть готова покрыть себя позором, чтобы отдать Цемаха россиянам и наконец, насколько россияне готовы повторить нечто подобное истории с "Новичком" в Солсбери.

По крайней мере, вся эта история получила огласку, и неверный шаг любой из сторон может иметь цену, которая окажется фатальной. В любом случае, все должно проясниться очень быстро. Такие ситуации не могут слишком долго находиться в подвешенном состоянии. Хотя нельзя исключать, что Цемах уже играет роль приманки или "живца" для поимки крупной и хищной рыбы.

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