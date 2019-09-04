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4 сентября • обновлено в 18:34
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Россияне убьют террориста Цемаха, если получат его

Как сообщает агентство Associated Press из Гааги, Брехтье ван де Мойсдик, председатель Объединенной следственной группы по расследованию гибели малазийского лайнера, известного по названию рейса МН17, заявил о безусловном желании следователей допросить Владимира Цемаха, содержащегося в одном из СИЗО Украины.

Следователи говорят о том, что имеют вопросы к Цемаху, который на момент катастрофы занимал руководящую должность в вооруженных формирования оккупационных войск РФ и отвечал за ПВО. Господин Мойсдик подтвердил информацию о том, что в Киев был сделан соответствующий запрос, в котором содержится просьба не перемещать Цемаха и не передавать его российской стороне до тех пор, пока с ним не будут произведены соответствующие следственные действия. Более того, он добавил, что передача Цемаха в РФ может означать утерю свидетеля для следствия. То есть, там прекрасно понимают, что такое РФ и что там происходит с нежелательными свидетелями.

Как известно, российская сторона указала фамилию Цемаха в списке лиц, подлежащих обмену. В связи с этим просто интересно, что по этому поводу думает сам Цемах, а вернее, сколько он проживет в качестве потенциального свидетеля до сердечного приступа, автомобильной катастрофы или просто – выпадения с балкона десятого этажа девятиэтажного дома?

Между тем, еще пару лет назад следственная группа заявила о готовности предоставить программу защиты свидетелей тем, кто сможет дать прямую и ценную информацию, связанную с обстоятельствами гибели самолета.

Новости
Цена обмена пленными очень высока для Украины

В любом случае, сейчас запущена тестовая программа, в ходе которой будет выяснено, насколько сам Цемах желает жить, а вернее, выжить, насколько наши спецслужбы сохранили тонус, чтобы Цемах не погиб в СИЗО, насколько нынешняя власть готова покрыть себя позором, чтобы отдать Цемаха россиянам и наконец, насколько россияне готовы повторить нечто подобное истории с "Новичком" в Солсбери.

По крайней мере, вся эта история получила огласку, и неверный шаг любой из сторон может иметь цену, которая окажется фатальной. В любом случае, все должно проясниться очень быстро. Такие ситуации не могут слишком долго находиться в подвешенном состоянии. Хотя нельзя исключать, что Цемах уже играет роль приманки или "живца" для поимки крупной и хищной рыбы.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Место
Украина
Теги
обмен Боинг МН17 Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Цемах -ценный свидетель" заявляют в Украине! И -всё!! Уже почти 3 месяца он в Украине, а Нидерланды не спешат с ним беседовать!! Почему? Да потому что они точно знают, что ни Цемах, ни Россия не связаны с катастрофой Боинга! Кстати, так думает и Малайзия!
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