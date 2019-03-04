Наш крайний материал о Великобритании и деле Скрипаль сегодня неожиданно получил продолжение из Москвы. Так, официальный представитель министерства иностранных дел и коксохимической промышленности Мария Захарова (она же: Машка-Какаишка), заявила о том, что Москва не остановится в своем желании полностью расследовать это дело.

Как отмечалось ранее, в связи с этим, официальная Москва грозно ответила Лондону словами из старого фильма: "Какие ваши доказательства?" Причем, сделано это было в таком стиле, что кто-то им что-то обязан доказывать. Это и не удивительно, поскольку то, что неизбежно окажется в суде и будет предано гласности просто в связи с положениями уголовного процесса, Москву не устраивает в принципе.

Практика показывает, что решения любых судов, вынесенные не в Москве, там просто не признаются. Так, например, случилось с недавним решением международного арбитража по поводу установлении вины РФ в вопросе захвата и незаконного отчуждения имущества Нафтогаза в Крыму. Вместо этого, московских специалистов очень волнует вопрос лекарств, которыми выходили Скрипалей после отравления их "Новичком".

Однако, заявление Захаровой отнюдь не первое. Только на выходных мы подробно разбирали заявление Димы Рогозина о батуте, которым американцы теперь будут доставлять своих астронавтов в космос. Как оказалось, батут американцы построили просторный и шикарный, да еще и не один. Но ведь и "полное расследование" мы тоже видели. Данные этих расследований, по поводу гибели пассажирского Боинга рейса МН-17, повергли в шок специалистов как из области вооружений и авиационной техники, так и из области права. Россиянам сразу надо было переходить к версии о марсианах и не тратить свое время.

Тем не менее, заявление сделано, и судя по всему, в Москве представляют себе, какой набор фактов заслужил бы их внимание. Далее мы представляем гипотетическую конструкцию того, что на самом деле хотели видеть в этом расследовании россияне, и как бы они на это отреагировали.

В аэропорту Хитроу, при прохождении паспортного контроля, был задержан россиянин с паспортом на Иванова Ивана Ивановича. Пограничников смутили не имя и фамилия пассажира, а то, что на фото он был в больших черных очках, в шляпе, с усами и бородой, а представился – без всего этого. Система распознала в нем человека, въезжавшего на территорию Объединенного Королевства еще и под фамилиями: Петров, Сидоров и Ленин.

Понятно, что обстоятельства вынудили сотрудников спецслужб проверить его багаж. В потайном кармане обнаружилась его трудовая книжка, в которой имелись всего три записи, напротив соответствующих дат. Первая из них гласила: "принят на должность младшего шпиона". Далее: "переведен на должность шпиона пятого разряда" и последняя, соответствующая нынешней его должности: "переведен на должность старшего шпиона-химика".

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Вслед за трудовой книжкой из потайного кармана была извлечена офицерская книжка, на которой изображен медведь, в одной лапе держащий серп, а в другой – балалайку, что символизирует незакомплексованность твари. Над гербом вытеснены три буквы – название ведомства, на которое работает пассажир. В самой книжке имеются записи о табельном оружии: "Макар пистолетова" и серийный номер, а рядом "Калаш автоматова" и тоже – серийный номер. Но самое интересное было на следующей страничке, где сверху было записано: "Яды" и ниже – целый перечень кодовых названий. Предпоследняя запись – "Новичок – банка №5".

В самом чемодане, аккуратно переложенные носками и майками, были обнаружены пистолет, автомат и металлическая банка со странными фиксаторами и крупной надписью оранжевого цвета "№5". Все это было оформлено, снято на фото и видео, запротоколировано и предъявлено российской стороне.

Вызванный для осмотра российский посол долго рассматривал представленные предметы, а потом без слов расстегнул свой кожаный кейс и оттуда извлек листок бумаги с гербом и крупной мокрой печатью, где было написано, что Иванов Иван Иванович еще неделю назад уволен из органов и действует по собственной инициативе, а потому – РФ не принимает обвинений в свой адрес и заявляет о том, что не имеет возражений против повешения Иванова в качестве наказания.

Конечно, это всего лишь буффонада, однако именно так сейчас действует лепрозорий и нормальные, вменяемые средства воздействия на него уже никак не влияют. И к сожалению, дальше будет лишь хуже, а потому – пора доставать более действенные инструменты.

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