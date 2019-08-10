Вчера мы весь день аккуратно и настойчиво следили за основными российскими ресурсами, проводя такой себе эксперимент, результат которого был вполне предсказуем.

И вот день закончился, и сегодня можно уже рассуждать о том, каковы были его результаты. На самом деле, вчера для РФ был достаточно символический день, поскольку именно 9 августа исполнилась двадцатая годовщина фактического правления страной Путина.

26 марта Путин побеждает на президентских выборах и уже окончательно становится главой государства.

12 августа затонула АПЛ "Курск" и Путин впервые публично и цинично показал, насколько ему плевать на жизни людей, населяющих страну, которой он руководит.

2002 год. Цена нефти $25,0

Для тех, кто не понял посыла, отправленного Путиным после гибели подлодки Курск, состоялось второе послание, при освобождении заложников из театра на Дубровке. Тогда был применен отравляющий газ, который убил до трети заложников. Но тогда россияне получили еще и косвенное подтверждение того, кто стоит за взрывами домов. Сейчас чеченские диверсанты не скрывали того, что это – их рук дело, они снимали и показывали видео происходящих событий.

Издание об этом не пишет, но именно в этом году состоялся ключевой разговор Путина и Буша, на котором Путин попросился в "высшую лигу", а Буш пояснил, что при его руководстве этого не будет, поскольку правительство США имеет полную доказательную базу по его активному участию в колумбийском наркотрафике и отмыванию грязных денег. Даже на Чечню они могли бы закрыть глаза, а на это – нет. Путину было предложено слезть с РФ, чтобы та могла войти в цивилизованный мир. Путин отказался, и с тех пор США стали его личным врагом.

2003 год. Цена нефти $28,9

Путин принял решение править до упора и зачищает политическую поляну до кафеля. Последний оппонент-миллиардер Ходорковский надолго усаживается за решетку. Одновременно заканчивается зачистка альтернативных СМИ.

Между прочим, цена нефти – рекордная за все время существования РФ. В последний раз примерна такая среднегодовая цена была почти 20 лет назад, еще во времена совка. В 1984 году она оказалась на 20 центов дешевле, а годом ранее – в 1983 году – чуть дороже – 29,8 долларов за бочку.

2004 год. Цена нефти $38,3

Путин с триумфом переизбирается на второй срок, и за него проголосовало более 70% избирателей. Надо заметить, что рост цены нефти стал рекордным за всю историю торговли. Даже совок не видел таких цен. Путин сорвал джек-пот и спекулируя растущей ценой нефти, приписал повышение благосостояния собственному мудрому правлению

Но была и ложка дегтя – трагедия Беслана. Путину уже не было смысла прикидываться добрым дядей, буквально за несколько часов до мирного разрешения ситуации, когда под гарантии в Беслан уже ехал руководитель ЧРИ Аслан Масхадов, Путин дал команду на штурм школы. Итог – сотни трупов детей. Кстати, и в этом случае чеченцы совершали диверсию публично, с выдвижением политических требований в прямом эфире. Это снова контрастировало со взрывами домов 1999 год. Но профит от баснословной цены нефти залепил глаза и уши россиян, они приняли это как должное. Путин решил, что с этими людьми можно делать что угодно и больше он от этого мнения не отступал.

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В конце года он отменил выборы губернаторов и с этого момента – уничтожил демократию даже в этом проявлении, заодно, де-факто он превратил страну из федерации, в унитарное государство и бутафорскими федеральными структурами. Страна стала приобретать признаки монархии.

В любом случае, уже тогда стало понятно, что Путин – никогда не слезет со своей страны по доброй воле.

Как мы теперь знаем, номинальное первое лицо и фактическое – не всегда одно и то же. За 20 лет Путин дважды исполнял роль премьер-министра, по сути – оставаясь ее первым руководителем. Первый раз это случилось именно 9 августа 1999 года.

Напомним, тогда действующий президент РФ находился совсем в плохой форме. Он перенес операцию на сердце и после этого уже имел массу ограничений по физическим нагрузкам и фактически – отошел от исполнения большей части своих обязанностей, перекладывая большую часть текущих вопросов на свою администрацию и Кабмин.

Но Московия – не та страна, чтобы не отреагировать на слабого руководителя. В верхних эшелонах власти начались "разброд и шатания", в результате чего авторитет Ельцина был поставлен под вопрос. Но плохая физическая форма Ельцина еще не исчерпывала всех проблем. К тому времени продолжался процесс суверенизации Чечни, и по сути, война на юге страны то вспыхивала, то затухала, а конца ей не было видно.

Однако в основе этой слабости была цена на нефть. Просто напомним, средняя ее цена в 1998 году составила $12,7 за баррель марки Брент. Российская Юралз торговалась еще дешевле. Следующий, 1999 год оказался более удачным, но и тогда цена составляла в среднем за год $17,7 за баррель.

Для того, чтобы понять, насколько все было плохо, достаточно представить, что такая цена сложится прямо сегодня, 10 августа 2019 года, и скорее всего, к Новому Году уже никакой РФ не будет, а к следующей весне уже закончатся основные вооруженные конфликты, неизбежные при оформлении границ новых государственных образований, на которых не нашлось желающих, наподобие Китая.

Правда, тогда РФ сваливалась из кризиса в кризис, придерживаясь принципа "не были богатыми, нечего и привыкать", но теперь – другое дело. Пережив просто фантастический приток нефтедолларов, когда цена нефти поднялась в десять раз и в среднем по году перевалила за 100 долларов, там привыкли жить с огромными тратами, а вернись цены на место, после таких трат уже не получится привыкнуть к новому состоянию, и тогда – только смерть.

В общем, к 9 августу 1999 года Ельцин уже настолько ослабил свои позиции, что из субъекта высшей политической власти он превратился в объект. Он уже стал разменной монетой и им манипулировали различные группировки, для достижения своих клановых интересов. Даже его собственная служба безопасности вела свою игру, не обращая на него внимание.

В общем, к этому времени уже реально встал вопрос о смещении Ельцина, и различные группировки уже не просто это допускали, а по-своему видели то, как ситуация будет развиваться дальше. В конце концов, началась атака лично на Ельцина и его стали "валить" самым опасным способом, начав копать под его дочку, которая держала семейный "общак". Расследование возглавил лично генеральный прокурор Юрий Скуратов, а с учетом того, что ни Ельцин, ни его семья особо не стеснялись грузить свои карманы валютой, то нарыть на них криминал было проще простого.

Новости Грабли для Путина

Самому Ельцину стало понятно, что он уже "пересидел" в первом кресле, и момент, когда можно было уйти под гарантии личной безопасности, упущен просто потому, что таких гарантий ему не мог дать никто именно в виду утраты его субъектности, как политического тяжеловеса.

В это самое время, когда Ельцина фактически списали со счетов все, даже его личная охрана, через Бориса Березовского, в игру был введен тогда еще мало кому известный Путин, бывший конторский и действующий питерский мафиози. Системе он приглянулся потому, что когда над его шефом мэром Питера Собчаком сгустились подобные же тучи и вопрос о его аресте перешел в реальную плоскость, Путин вывез его из РФ тайными тропами, по которым гоняли наркотики. Просто взял и вывез из-под носа у следствия. Чуть позже вопрос замяли, и Собчак смог вернуться в РФ хоть уже не в политику, но и не в питерские "Кресты". В общем, Путин зарекомендовал себе преданным и находчивым холуем своего хозяина, который не гнушается применять самые грязные средства для достижения поставленной задачи.

Так он оказался в кресле директора ФСБ с одной-единственной целью – найти противоядие против следствия, ведущегося по деньгам семьи Ельцина. И тут Путин показал себя примерно так, как и с Собчаком. Нехитрой комбинацией "сладкой липучки", под генпрокурора Скуратова подвели двух проституток, а те – привезли его в номер отеля под путинские камеры, где и была снята "клубничка" в исполнении Скуратов. Видео оказалось шикарным, и показывало не просто сцены утех главного прокурора, но и то, что мачо из него, как из материала якутского скульптора – пуля.

Именно в таком виде кадры этой съемки ушли в телевизионный эфир СМИ, подконтрольных Березовскому. Как следствие, хохотали и прикалывались коллеги над Скуратовым даже не за то, что он проводил время с гейшами или гетерами, а за то, что он дал себя завести под камеры конторы, и оказался в состоянии, предшествующем известной кондиции "Бобик сдох". В общем, Скуратов подал в отставку, а следствие, которое он лично курировал и направлял – замерло.

Новости Финал Путина

Всем, кто в нем принимал участие, стало понятно, что если Юру вывели из игры чисто и по технике, то с ними никто возиться не станет в принципе. Тогда было модно расстреливать ретивых чиновников и других лиц, прямо в их собственных подъездах. В общем, следователи замерли и стали держать нос по ветру, а вместе с ними и те, кто стоял за этим заказом, да и вообще все, кто принимал участие в игре "Царь горы". Ельцину же надо было нести смятение в уже устоявшуюся расстановку сил, и вот 9 августа, Путин пересел из кресла директора ФСБ в кресло премьер-министра, сменив на посту впавшего в шок великого комбинатора Евгения Примакова.

А самом деле Ельцин был смещен за два месяца до этого, и временно, местоблюстителем был Сергей Степашин, но это ничего не меняет. Примаков принял участие в игре против Ельцина, и вот такого хода с назначением Путина в премьерское кресло – точно не ожидал. Получилось, что под Путиным одновременно оказалась и Контора, и вся исполнительная власть, а по факту – управление всей страной, вместо немощного Ельцина.

Собственно говоря, уже ельцинский режим выродился в чисто мафиозный клан, и потому ему было важно то, как пройдет "крещение" новый боец. Выводя из игры Скуратова, Путин продемонстрировал, что от имени Ельцина были фактически ликвидированы амбиции одного из мощных кланов, за которым стояли миллиарды, и что сделано это было технично и быстро. А это значит, что клан Ельцина неожиданно получил второе дыхание именно в лице этого мелкого, плешивого и невзрачного чудака.

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Как мы отмечали выше, российской прессе эта тема оказалась не интересной, и потому какую-то хронологию событий, за время правления Путина, составило британское издание "Mirror". Ниже мы последуем ее хронологии с теми событиями, которые изданию показались важными, но добавим к ним элемент, который придаст всей картине новый, куда более содержательный вид.

Понятно, что из Великобритании Путинская эпопея выглядит не так, как у нас, но там хоть не поют ему осанны, как это делает немецкая и уж тем более – итальянская пресса. От себя мы сюда добавим только один показатель, но присоединенный ко всем событиям и датам, указанным изданием. Это – цена барреля нефти марки Брент. Цена указывается средняя по году, в котором произошло событие, а это значит – без пиков, которые в абсолютных выражениях превышали указанные данные. Для простоты отслеживания этого параметра синхронно событиям, приводим этот график.

Итак, начинаем с 1999 года. Цена нефти $17,7

Путин назначен премьер-министром. В Москве и других городах РФ происходит серия масштабных взрывов многоэтажных домов. Дома взрываются ночью, и потому – множество жертв. Во время этой эпопеи происходит два ключевых элемента, указывающих на Путина, как организатора.

На заседании госдумы спикер Селезнев, в своей речи, открывающей сессионный день, сообщил депутатам о взрыве жилого дома в г. Волгодонск и многочисленных жертвах теракта. По факту оказалось, что на момент произнесения речи, в этом городе не было ни единого взрыва и тем более – взрыва жилого дома. Анонсированный спикером взрыв произошел через несколько дней именно там, где было сказано и с последствиями, которые огласил Селезнев.

Позже эту информацию опубликовал экс-оперативник ФСБ Литвиненко. Он перебрался в Великобританию и вел расследование относительно Путина, по нескольким направлениям, в частности – по факту организации контрабанды наркотиков и взрывов домов. Сразу после публикации данных он был отравлен чаем с полонием и умер.

В Рязани милиция задержала людей, которые заложили мешки со взрывчаткой в подвал жилого дома. Взрывное устройство было реальным, и если бы его привели в действие, обрушился бы еще один много квартирный дом. Во время проверки выяснилось, что террористами оказались сотрудники ФСБ. Контора выступила с пояснением, что это были учения и так проверялась готовность местных спецслужб к борьбе с террором. После этого взрывы прекратились.

Тем не менее, серия взрывов была списана на "чеченских террористов". Здесь надо заметить, что все акции, которые проводили чеченские диверсанты, признавались руководством ЧРИ. Более того, сообщались подробности их проведения и часто – демонстрировались видеозаписи совершения диверсии. Это для чеченцев было важно потому, что таким образом они отчитывались перед многочисленными донорами, которые материально помогали правительству независимой Чечни.

Однако, взрывы домов чеченцы последовательно и аргументированно отвергали. Они заявляли о том, что в принципе – допускают и такие методы ведения боевых действий, поскольку россияне нещадно бомбят их жилой сектор, но дома они не трогали – точно, и потому теракты были совершены кем-то другим.

Тем не менее, российская пресса приписала это чеченцем и на этом фоне произошла невиданная консолидация населения вокруг "сильного Путина", который использовал этот повод для начала "Второй Чеченской войны". Причем, Путина повел войну не на "освобождение" или "восстановление конституционного строя", а на тотальное уничтожение. То, что сейчас можно видеть в Сирии, Путин применил еще 20 лет назад против Чечни.

В конце декабря Ельцин уходит в отставку и получив гарантии безопасности, оставляет Путина исполнять обязанности президента РФ

Цена нефти снова ставит рекорд, и на этом фоне, Путин впервые публично рассуждает о том, что развал совка стал самой большой трагедией ХХ века. Именно в этом году были заложены реальные основы агрессивной политики РФ на ближайшие годы. Деньги, которые можно было пустить на войну, текли рекой, и соблазн повоевать становился все более реальным.

2006 год. Цена нефти $65,4

В РФ уже нет свободных СМИ, но есть еще свободные журналисты. Одной из последних была Анна Политковская. Она отчаянно пыталась писать правду о Чечне и о других острых вещах, которые прямо касались Путина. 7 октября, в день рождения диктатора, жизнь Политковской была преподнесена ему в виде подарка. Чуть позже, в ноябре, был убит и Александр Литвиненко, о котором мы писали выше.

Цена нефти все пробивает и пробивает потолок, и где-то в это время, Путин становится долларовым мультимиллиардером, распределяя свои деньги по целой сети подставных лиц.

2007 год. Цена нефти $72,7

В этом году Путин уже не просто сожалел о развале совка, но транслировал свои мысли о его восстановлении, а также – о возобновлении деятельного противостояния Западу. Этот момент вошел в историю под именем "Мюнхенская речь". С этого момента вопрос о начале агрессивных войн перешел в плоскость времени и ушел из плоскости вероятности.

Все это происходит на фоне увеличивающегося потока нефтедолларов, которые превратились в рекордный напор. Большая часть денег идет из Европы, а точнее – из Германии. Ресурсы для ведения войны оказались достаточными.

2008 год. Цена нефти $97,7

У этом году Путин уходит с поста президента и номинально числится премьер-министром. В этом же качестве он принимает решение о начале войны с Грузией, хотя это должен был делать президент Медведев. Но тот явно был не в теме и отдыхал на олимпиаде в Китае. На примере войны с Грузией, Путин получил представление о реакции Запада на подобные вещи. Собственно говоря, реакции не последовало. Запад занял позицию, теперь известную по именам Деладье-Чемберлена, которую они заняли на переговорах с Гитлером в 1938 году, позицию умиротворения. К чему это привело тогда – все знают.

А тем временем – нефть почти добралась до ста долларов за бочку и в РФ начался милитаристский психоз.

2009 год. Цена нефти $61,9

2010 год. Цена нефти $79,6

2011 год. Цена нефти $111,0

Эти годы британское издание как-то выпустило из внимания, и мы не стали разворачивать эти годы по событиям, а только дали динамику цен нефти. Здесь надо учитывать, что спад цен обусловлен знаменитым мировым экономическим кризисом 2008 года. Тем не менее, даже во время самого дна кризиса, цена на нефть была вдвое более высокой, чем рекорд ее цены при совке.

2012 год. Цена нефти $111,4

Этот год стал ключевым и необратимым для РФ. Путин, произвольно трактуя положения конституции РФ, снова сменил Медведева на посту президента, а тот – снова пересел в кресло премьера. Путин откровенно наплевал на вопросы своей легитимности, и с такими ценами на нефть, решил удерживать власть силой.

В общем, дух новой войны просто витал в воздухе, а растущая цена нефти шептала Путину: "Если не сейчас, то когда?"

2013 год. Цена нефти $108,8

Этот год прошел под знаком подготовки к войне с Украиной. Эшелоны, груженные бронетехникой, двигались "на учения" к границам Украины и оставались там, формируя классические очертания ударных группировок войск. В это же время в Крым стали перебрасываться дополнительные подразделения спецназа.

2014 год. Цена нефти 98,9

Этот год мы уже не станем расписывать подробно, поскольку мы все не просто знаем, но уже никогда не забудем. Просто отметим, что в это же время началось и снижение цены нефти.

2015 год. Цена нефти $52,4

Это – последний год хронологии, поскольку более поздние события нет смысла повторять. Просто в этом году Путин начал еще одну войну – в Сирии. Там его авиация просто превращает в щебень целые города, а счет жертв пошел на сотни тысяч.

Примерно так выглядят четыре путинские пятилетки. От судьбы РФ получила просто фантастический джек-пот в виде огромной цены на нефть. Столько денег эта страна не видела никогда, за всю свою историю. Но Путин умудрился конвертировать это в беспрецедентный грабеж страны, оцениваемый примерно в три триллиона долларов и три новых войны, с убитыми насмерть городами, горами трупов и морем крови.

Больше ничего в свой актив он положить так и не смог. И главное, за 20 лет своего правления он довел РФ до такого состояния, что вернись цена нефти на уровень 9 августа 1999 года, страна просто умрет мучительной смертью. Вот это – его личная заслуга, и все к тому идет.

Когда у россиян начнет гореть земля и все вокруг будет рушиться, они безусловно будут орать в небо, надеясь на то, что это услышит бог: "За что нам это?" Бог не ответит, отвечу я: "За девятое августа 1999 года!"

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