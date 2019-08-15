Многие замечали, что у россиян имеется какое-то гипертрофированное чувство собственного величия, которое возделывает лично товарищ Путин. Он прямо и непосредственно рассуждает о величии, хотя его страна не имеет ничего, чем действительно можно было бы гордиться, или что хотели бы перенять народы остального мира.

Тем не менее, они придумывают себе сказки о богатырях, героях и прочих вещах, что выглядит не слишком убедительно на фоне всего остального мира. Ведь если россиянина занесет из провинциальной Сызрани в провинциальный же Лион или Дюссельдорф, то разница станет просто невыносимой, до рези в носках. Все, от внешнего вида самих городов, людей в них, качества сервиса и еды, сразу даст понять "ху из ху".

Но ни в Кёльне, ни в Бордо никому в голову не приходит что-то такое рассказывать о собственной исключительности или величии. А вот житель Сызрани – обязательно рванет майку на коленях и с блеском в глазах заявит: "Можем повторить!", и рванет штурмовать фанерный "Бундестаг" на своих Жигулях с картонной башней от танка на крыше.

По этой причине, себя они считают потомками арийцев (было уже такое, но Сашка Дугин пояснил, что Фюрер был не прав), а страну свою, с покосившимися домами, отсутствующими дорогами и сортирами с дырками в полу, называют не иначе как "Святая Русь", по имени сгоревшего вчера парахода. По этой причине, у них закипает мозг, когда вместо милого их сердцу "Царь Владимир" или "Император Путин", харьковские болельщики поют: "Путин – **ло!", а за ними эту песню подхватывают в разных частях мира.

И уж тем более их клинит, когда их страну называют "Раша", хотя тут нет ничего обидного. Ведь нынешнее название "Россия" – это греческая транскрипция слов "Русь", которая всегда была с центром в городе Киев. Просто надо было сместить центр внимания, и царь Петр нанял для этого немецких историков, чтобы они создали искусственную эпопею о тысячелетней истории непонятно чего.

Новости Россия себя изживает

Так и родилось это название, аккурат в 1721 году, а до этого "Русь" произносилась разными языками – по-разному, и не было в этом никаких проблем. Просто Петр канонизировал греческую транскрипцию, а "раша" – всего лишь английская транскрипция слова "россия" и ничего обидного или нового тут нет абсолютно.

И в то же время, россияне просто не могут спокойно относиться к представителям других народов и стараются их вымазать какими-то обидными словечками. Так проще выглядеть великими. Поэтому вместо французов у них – лягушатники, вместо итальянцев – макаронники, а дальше – фрицы (гансы), пиндосы, черномазые, хачики, хохлы, бульбаши, узкоглазые и так далее. И вот именно в этом – нет у них никаких проблем.

Однако буквально вчера случилось событие, которое стало россиянам таким себе ударом даже не под дых, а в пах. Словения назначила нового посла в РФ, бывшую чемпионку Европы и бронзовую призершу чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 70 кг. Назначение нового посла, всегда сопровождается обязательной процедурой. Посол вручает главе страны пребывания верительные грамоты и тот – лично их принимает. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, если бы не имя посла. Зовут ее Раша, а полностью ее имя и фамилия звучит так: Раша Срака Вукович.

Раша Срака ИА "Панорама"

Имя как имя, и делать из этого трагедию – не имело никакого смысла. Помнится был футболист, игравший против российской команды, так у него и вовсе фамилия был Х*й и ничего, об этом уже все забыли, но если бы у него было имя Раша, это была бы трагедия.

Но вот эта новость попала в Сеть, и россияне назвали ее фейком. Они не верят, что такое может быть в принципе, и некоторые просто доходят до истерики и даже создается впечатление, что в порыве чувств могут наложить на себя.

Ну что же, для тех у кого сейчас настроение не очень, стоит покопаться в сети и посмотреть на реакцию россиян на эту новость, которая говорит о них больше, чем любые монографии. Это их автограф.

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