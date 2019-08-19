Как известно, еще в 1963 году, то есть – более полувека назад, ядерные страны подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в воздухе, воде и космосе. Единственная среда, которая тогда не была охвачена договором – подземная. С тех пор испытания производились именно в подземных шахтах и скважинах.

К договору не присоединились некоторые страны, которые официально не объявили о наличии у них ядерного оружия, но подписанты развернули сеть контрольных станций, которые контролируют признаки как удачных, так и неудачных испытаний. Удачные дают характерную сейсмическую сигнатуру, а неудачные, особенно – произведенные в атмосфере, неизбежно дают выброс радиоактивных веществ.

Координирует действие этих наблюдательных станций соответствующая организация с небольшим штатом секретариата. И вот секретарь этой организации Дессина Зарбо, сообщил изданию "The Wall Street Journal" о том, что после взрыва ракеты "Буревестник" 8 августа в районе Северодвинска, организация перестала получать сообщения с двух станций контроля, расположенные в городе Дубна, Московской области и Кирове, восточнее Москвы.

На запрос организации, россияне ответили, что у них поломался телефон, и что связь у них испортилась категорически, и потому это – временные трудности, которые вскоре будут героически преодолены. Правда, эти сложности ранее не наблюдались, и проблемы полезли сразу в двух местах, сразу после взрыва ракеты в Неноксе.

Тем не менее, другими средствами наблюдениями организация все же получила данные о радиоактивной обстановке в момент взрыва и после него. На приложенной выше карте видно, как распространялось облако радиоактивного выброса, и как это не удивительно, оно как раз и прошло, сначала над Кировом, а потом и над Москвой, кстати, оно хорошо зацепило Крым (привет любителям ЮБК!) и восточную часть Донбасса.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

Как мы прекрасно знаем, россияне всегда вырубают все средства наблюдения, когда дело пахнет жареным. А это значит, что станции наблюдения отключили от внешних сетей намеренно, чтобы мир не увидел истинных масштабов катастрофы. Тем более весело звучит текст вот этого видео самого взрыва. Просто вслушайтесь.

Не знаю, как 11 августа дышалось москвичам, но именно там прошло плотное радиоактивное облако. В следующий раз, когда их деда Вова будет показывать очередной мультик с ядреной бомбой, им следует дышать глубже, поскольку "там русский дух, там русью пахнет". И чтобы они даже не сомневались, Путин не просто "может повторить", а повторит обязательно!

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