В воскресенье публику заинтересовали кадры дедушки Вовы, который, как минимум в двух экземплярах, присутствовал на дне их флота. Он торжественно ездил на своем бронированном уродце, плавал и даже погружался, одновременно меняя габариты своего тела в районе пуза, и даже сами россияне, глядя на этот цирк, с надеждой вопрошают, когда же он пересядет на лафет пушки?

Думаю, что вопрос останется открытым, поскольку все путины сразу не помрут, и всегда найдется запасной. Если же кончатся запасные, то всегда можно выдать на гора надувного Путина или нарядить в него их робота Васю.

Думаю, что если россияне, в своей подавляющей массе, до сих пор не различили подмены, то если у надувного Путина не вылетит пробка из хорошо известного места, и он, с характерным звуком старческого метеоризма, не скроется в облаках – они никогда и не догадаются, что он был надувной.

Но засиделся не только он. Сосед Московии, а заодно и наш, Сашка Лукашенко, уверенной походкой, не вынимая клюшки, движется по тропе старческой деменции. Иногда кажется, что если взрослый и состоятельный мужчина начинает зачесывать волосы сбоку на лысину, то это – она, деменция.

В самом деле, представим Лукашенко или Путина только что вышедшими из душа. Пускай там уже они укутаются полотенцем, чтобы не пугать публику громадным причинным местом. Ведь они ведут себя так, будто мозга у них килограммов на пять больше, чем у простых смертных, ну а причинное место…

В общем, выходят они из душа, и цирюльник еще не успел изобразить на их голове деменциальную халабуду. В этом случае, обнаружится лысый пердун, с одной стороны головы которого, свисает длинная полоса волос, которую потом зачешут на лысину и закрепят гелями и лаками. Вот просто интересно, когда в таком виде они смотрят на себя в зеркало, они не чувствуют, что кукушка навсегда покинула их?

Но похоже на то, что их население проявляет известный эффект массовой психологии людей, у которых десятилетиями не меняется правитель. Они постепенно и параллельно с этим человеком выживают из ума и воспринимают окружающую реальность глазами пациента, все глубже уходящего в маразм.

На минувшей неделе Лукашенко подписал изменения к трудовому кодексу, которые по сути, возвращают в Беларусь крепостное право. Теперь работники не имеют права увольняться с работы по собственному желанию. Почему? А потому, что старый маразматик решил, что это – лишнее право, и его рабы должны быть рабами, а не имитацией свободных людей. Его эта имитация утомила и он расставил точки над “і”.

Но публика сглотнула это и пошла дальше. Лукашенко искренне верит, что сделал все правильно, вот и люди довольны. Теперь Александру Нероновичу кто-то бы подсказал, что у смердов надобно паспорта отнять. Мало ли что удумают, а ездить за границу – срамота одна. Ну и чтобы порядок был незыблемым – ввести комендантский час. Все равно, никто даже не пикнет!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.