Десять назад некто Никита Михалков, с очень серьезным видам рассуждал о необходимости восстановления крепостного права. Сделал он это публично, на телевидении, и после этого никто не подал на него в суд, никто не озаботился проведением психолого-психиатрической экспертизы, никто не набил его харю, и даже банально – не сжег его автомобиль. То есть – ничего абсолютно. Спустя какое-то время, с этой же идеей выступил экс-глава нижней палаты парламента РФ Нарышкин. И снова – тишина. Пресса даже не напряглась по этому поводу, а ведь это были тесты пределов и скорости деградации.

И вот пошло методичное урезание прав – избирать и быть избранным, свободы слова, совести, мирных демонстраций и выступлений. Потом были изъяты права о контроле за расходованием бюджетных средств, а вслед за этим – были закрыты данные о доходах власти и к ней приближенных лиц. То есть, стало невозможно даже теоретически установить: кто, сколько и откуда ворует. Мало того, разглашение таких данных теперь преследуется в уголовном порядке.

Но при этом, конституция не меняется и в ней записаны все те же положения о том, что источником власти является многонациональный народ РФ, а кроме того, там же имеется статья, утверждающее принцип равенства всех граждан перед законом. И это вроде бы уравнивает урку Васю из Иркутска, который прирезал своего собутыльника Ваню, и Путина, убившего только в Чечне несколько сотен тысяч чеченцев. Но нет, Васю могут посадить, а Путина если и посадят, то лишь на трон.

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Позже выясняется, что и его друзей, партнеров и просто – знакомых виолончелистов, тоже никто посадить не может. Кстати, насчет посадить. Публичным пробным камнем в сторону общества было судилище над группой Пуси Ройт, которые в церкви что-то такое спели, типа "Богородица от Путина спаси". Они быстренько оказались за решеткой, а вот министр обороны Сердюков, например, с миллиардами убытков бюджету, отделался легким испугом и сейчас – снова работает на ответственном посту.

На этой стадии было протестировано состояние общества на предмет того, как оно будет относиться к тому, что посадить могут просто за какую-то мелкую чушь, даже не в плане материального ущерба, а за конституционно гарантированное право свободы слова.

Что характерно, почти никто не вышел на митинги и демонстрации по этому поводу, хотя и они (митинги и демонстрации), гарантированные текстом конституции, по сути – запрещены, поскольку введен разрешительный механизм их согласования. И хотя конституция – высший нормативно-правовой акт прямого действия, и стоящие ниже законы и подзаконные акты не могут сужать действие конституции, но как видим – делается это в легкой и непринужденной манере. Не согласовали митинг? Пожалуйте в "воронок" и камеру, да еще и дубиночкой по горбу, чтобы не умничал.

Но это все были дальние подступы к основной части действа, и похоже – оно началось. Достаточно долгое время муссировался вопрос о необходимости введения ограничения на доступ населения РФ во всемирную Сеть. Многие считали, что это – абсурд и технически невыполнимая задача, но вот закон уже принят, и под его осуществление уже предусмотрены десятки миллиардов рублей, а это уже не хухры-мухры, а законодательно утвержденная программа конкретных действий и солидный бюджет для их осуществления.

Это еще не выездные визы и не минные поля у границы, но шаг в нужном направлении. Далее – прошел закон о фейковых новостях, а вернее о том, что теперь кто-то будет решать, какая из новостей фейковая, и в зависимости от этого решения, возникает ответственность за эту новость, что означает возврат к официальным источникам информации, а точнее – пропаганды, как это было в совке. Как мы помним, тогда было две основных газеты: "Правда", в которой нет известий, и "Известия", в которой нет правды.

А следом пошел закон, который запрещает населению критиковать власть. Нельзя теперь, и все тут. Думаю, что это – не вполне законченный документ и в него еще будут внесены существенные поправки. Например, уже пришло наконец ввести там цветовую дифференциацию штанов и законодательно закрепить положение о том, кто, перед кем и сколько раз должен приседать и говорить "ку", а кому – колокольчик в нос. Если эта норма таки будет введена, там ей наверное никто не удивится, и колокольчики станут ходовым и даже дефицитным товаром. В общем, жаловаться на руководство теперь становится не просто бесполезно, как это было раньше, а опасно.

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В общем, некто Путин бодро рассказывал о том, что сейчас "не 37-й год и за вами воронок не приедет" за пост или лайк, но приезжает их спецназ, вываливает окна и двери, врывается и уволакивает в тюрьму. В 37-м действительно так не делали.

Но вот, с подачи питерских депутатов, начал движение законопроект, предполагающий принудительную госпитализацию в психиатрическую лечебницу лиц, которые "Нарушают интересы государства". Важно то, кто будет определять, нарушаешь ты интересы государства или нет, и последствия будут наступать от этого самого решения. Вот эта инициатива практически четко ложится в канву романа Кафки "Процесс". Правда, по Кафке, там была разрешена смертная казнь, но россияне могут не переживать, ждать ее отмены осталось недолго.

А что касается принудительного помещения в психушку, так это же предполагает не просто пребывание в учреждении, но и "лечение" по программе "Здравстуй галаперидол!". Что характерно, если этот закон будет введен, то такие деятели как Эль-Мюрид сразу покажут, кто есть ху. Если ты с распухшим языком поешь песню "Ы-ы-ы-ы!" в психушке, значит ты не провластная агентура, а если продолжаешь писать "вольнодумство" без принудительного лечения, то это значит, что ты работаешь "под прикрытием". И ловишь мотыльков на свет.

В общем, процесс перехода к рабовладельческому строю в РФ ускорился, и теперь его можно наблюдать невооруженным глазом. Регрессия идет весело и под бодрое улюлюканье население. Оно не просто согласно повесить себе на шею кольцо с надписью "Это мой раб, верни его", но плюс к этому, они еще и удивляются тому, что больше никто не может оценить замечательное положение раба, когда за тебя кто-то думает и решает. Они считают это лучшим вариантом жизни и с аплодисментами встречают очередное отрезание их прав. Хотя, Кремлю уже можно открытым текстом объявить своему населению: "Хуже не будет, будет лучше!"

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