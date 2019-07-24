На днях в Сети густо пошла версия о том, что печально известный подводный аппарат Лошарик стал жертвой неисправности то ли самих аккумуляторов, то ли проводки к ним. И над этой версией появилась надстройка о "паленых" деталях электропроводки или самих аккумуляторов. Отчаянные головы даже рассказали, что так россияне "импортозаместили" украинские детали.

На самом деле, другую причину именно возгорания в подводном аппарате придумать сложно. Если таки там что-то загорелось, взорвалось или задымило, то рассказать об этом вряд ли можно открыто, и тогда создается версия прикрытия. Вот она и была создана, поскольку в прессу просочились данные о том, что особого пожара там не было, просто что-то дымило, и моряки просто стали задыхаться после того, как израсходовали средства для индивидуального дыхания в такой среде.

По официальной версии, моряки остались закрытыми и что-то там тушили такое, что не горело открытым огнем (видимо на трупах нет ожогов), а сильно дымило. В общем, даже то, что не горело, а просто дымило, 15 старших офицеров так и не смогли потушить за все то время, пока они не израсходовали воздух спасательных комплектов. То есть – тупо сидели в дыму.

Россияне пояснили, почему так случилось – не было приказа покидать задымленный аппарат, а без приказа – нельзя, трибунал. Но насколько можно понять, спасательные комплекты как раз и применяются для того, чтобы эвакуироваться из задымленного отсека. Здесь же все было иначе. В тесном помещении 14 крупных мужиков долго и нудно искали, откуда оно там так дымит, и не найдя источника, таки решили выбираться.

По той же информации (чтобы не посадить командира подлодки-матки), запрос на выход сразу же был одобрен. То есть, они выдышали весь воздух и уже просто вырубались, но на выход не просились и только в последний момент вспомнили, что надо получить приказ и мгновенно его получили.

Казалось бы, ну заигрались высшие офицеры в "Зарницу", пора бы и выходить, но когда они уже было собрались выйти – "прогремел взрыв". Именно так пишут российские СМИ, не уточняя, что там взорвалось: аккумулятор, проводка или распределительный щит.

В общем – классика жанра. Сначала внимание приковывается к незначительным деталям, дыму, противогазам или индивидуальным дыхательным устройствам, даже вспоминают о строгости приказа покидать задымленный отсек или аппарат, а потом – под этим ворохом белиберды скрывают два основных обстоятельства.

Первое. Оказывается, моряки могли, и скорее всего – были обязаны, покинуть Лошарик, но не сделали этого, и не потому, что не было приказа, ведь в изложенной версии сказано, что им дали добро мгновенно после запроса, а по другой причине. И главное – там не дым был и не проводка воняла, а что-то взорвалось.

Нам на почту прислали какую-то дикую версию о торпеде с искусственным интеллектом, которая автономно плавала под водой и начала посылать на базу антипутинские сигналы, а Лошарик должен был ей вправить мозги, но торпеда бахнула его разрядом тока и тот от этого загорелся. В общем, Москва укладывает несколько слоев сказок и откровенного бреда, чтобы отвлечь внимание от того, что читается даже в их версии.

На подлодке, выполнявшей секретную миссию, а вернее – внутри нее, что-то взорвалось. Причем, насколько можно понять, этот тип субмарин не имеет вооружений, и потому взрываться там нечему. Тем не менее, там что-то взорвалось и экипаж погиб именно от взрыва, а не потому, что проводка воняла.

А эти обстоятельства скрываются лишь потому, что характер миссии был таков, что в ее ходе внутри Лошарика появилось что-то, что могло взорваться, и по тому, что для экипажа это оказалось полной неожиданностью (поскольку он погиб), то эта штука была чужой, и лодка, приспособленная для таких операций, что-то такое подняла на борт, что в последствии и взорвалось. Вот такие украинские аккумуляторы в этой истории.

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