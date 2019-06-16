В РФ опубликовали предварительный отчет о сгоревшем в Шереметьево, самолете "Супер Джет". Сделано это было после анализа записей бортовых самописцев, которые фиксируют все параметры полета. Считается, что именно эти данные дают ответы на большинство вопросов, связанных с причинами катастрофы. Вот что стало известно.

В 15:08 был зафиксирован громкий шум, который связывают с моментом удара молнии в самолет. В этот момент отключился автопилот и самолет перешел в режим "Direct Mode". Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево, но не смог выйти на связь с диспетчерской на штатной частоте.

В 15:09 связь была установлена на аварийной частоте и экипаж сообщил о вынужденной посадке.

Далее, по характеру следов на взлетно-посадочной полосе, было установлено, что при посадке самолет совершил три касания. Причем, уже после второго касания, основные стойки шасси уже были частично разрушены.

После третьего касания, бортовые системы зафиксировали потерю управления двигателями, поскольку те продолжали работать вплоть до момента отключения бортового самописца.

Путевая скорость самолета, в момент приземления, составляла 185 км/ч.

В 15:30 бортовые системы зарегистрировали пожар в заднем БГО, после чего зафиксированы команды экипажа на эвакуацию.

В общем, специалисты еще будут разбираться в том, почему такое обычное явление как молния, смогло нанести сокрушительный ущерб жизненно важным системам самолета. Ведь молнии попадают в самолеты по всему миру чуть ли не ежедневно и при этом они не вытворяют вещей, замеченных за Суперджетом.

Насколько можно понять из предварительно отчета, причиной пожара стало разрушение стоек шасси от удара о взлетно-посадочную полосу. Тут напрашиваются две основные причины разрушения. Либо пилот решил уподобиться камикадзе и сделать из гражданского сухого – боевой пикирующий бомбардировщик и заведомо бахнул машину о полосу с запредельными параметрами вертикальной скорости, поскольку курсовая была относительно невысокой, либо шасси самолета имеют гораздо меньший запас прочности, чем это можно было предположить.

В любом случае уже понятно, что машина оказалась беспомощной в довольно простой ситуации. Проще говоря, попадание молнии в самолет не должно было запустить цепь таких событий. Вырубившаяся часть электроники вызвала эффект домино, что в конце концов закончилось разрушением стоек шасси, баков с топливом, а также пожаром и гибелью пассажиров.

Думаю, что основным вопросом, который останется без ответа, будет: "зачем вообще надо было городить это одоробло?". Ведь его и так не хотели брать ни свои, ни зарубежные авиакомпании, а для того, чтобы они таки взяли, на своих – надавили, а зарубежным давали просто фантастические дисконты и сверх жирный лизинг. Зачем делать то, что никому не нужно и что уже начало убивать пассажиров при совершенно простых ситуациях?

Поскольку ответ на вопрос лежит вне экономики и здравого смысла, то озвучен он вряд ли будет именно сейчас. Но судя по тому, что эти аэропланы намерены клепать и дальше, то рано или поздно – отвечать придется.

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