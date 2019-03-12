Вчера журналисты выбрали момент, когда параллельность щетины усов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова указала на то, что фаза бесшабашной активности, наступающая сразу после употребления кокса, пошла на спад, и выпадает небольшое окно активности, когда его можно о чем-то спросить и он на это ответит словами.

Собственно говоря, его дочка демонстрирует то же самое, только из Парижа, где она давно живет и ее никто ни о чем не спрашивает, а она сама лезет со своими фотками и трансцедентальными рассуждениями о глобальном распространении абстиненции, в условиях непонятно от чего возникшей молочницы.

Этот момент, у ее папы, действительно имеет особенную ценность, поскольку если полезть к нему с вопросами чуть раньше, он может расстегнуть брюки и демонстрировать то, на чем они с Путиным вертели мир. Если же момент упущен и вопросы заданы позже "окна возможностей", то этот же персонаж проделает ровно те же манипуляции, но продемонстрирует упражнение, особо любимое россиянами и называемое "божья роса". Но журналисты же не удовольствие получать приходят, а работать, и им нужны ответы на вопросы, интересующие редакцию.

В данном случае, вопросы были о возможности передачи части Курильских островов Японии. В этой связи, описанные выше фазы – крайне важны, ибо можно было легко представить, как бы Песков ответил, не будь он в нужной фазе. А так, положение усов указывало на то, что именно сейчас он ответит словами, а не жестами или действиями.

И действительно, первая реакция на вопрос оказалась обнадеживающей, поскольку он таки заговорил и стал бормотать что-то наподобие: "Какие острова? Не знаю никаких островов. Отстаньте, хамы!". Но журналисты – ушлый народец и восприняли этот поток сознания как подтверждение нужной фазы коксооборота. Предыдущая дорожка уже отпускала, а следующая еще не манила так, что на все было плевать.

В результате, Песков пояснил, что никаких особых планов по передаче островов и не было, но японцы настаивали, а потому Путин решил немного им пойти навстречу. Но в конце концов, жители самих островов высказались против этого мероприятия и Путин таки отказался от этой затеи. Тем более, японцы не захотели выполнить ряд его условий.

Примерно в таком виде и пояснили российские СМИ положение дел с островами. При этом, они рассказали удивительные вещи. Например, о том, что жителей островов или вообще каких-то жителей, кто-то о чем-то спрашивает, и еще более дикую фантастику о том, что учитывается их мнение.

А вот об условиях, поставленных Москвой, он сказал правду. Только что-то прошамкал про базы США и признание протокола от 1956 года, но это все "новояз", который надо рассматривать точно так, как лозунг "миру-мир" в совке, милитаризовавшим свою экономику до волос коренных зубов.

На самом деле, Японии было выдвинуто два основных условия – финансирование подводного газопровода до Японии, строить который должны были все те же подводные строители, которые ваяли и ваяют различные "потоки" – личные кореша Путина, у которых он в доле "с половины" или мега-моста на Сахалин, с теми же строителями. Второе условие – Япония должна была предоставить свою банковкую систему в виде финансовой гавани для того, что "нажито непосильным трудом", с гарантией не выдавать это добро никому и ни при каких обстоятельствах. Дело в том, что нынешняя гавань в Гонконге пахнет все более неприятно, и "шеф приказал рвать когти", или хотя бы искать место, куда все можно сгрузить.

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Поскольку речь идет о сумме, гораздо большей триллиона, то за такой ход можно отдать все Курилы, Камчатку и даже сдать кремль в долгосрочную аренду, под филиал храма Ясукуни.

Но такая сумма безусловно вызовет давление на банковскую систему Японии, а кроме того, незаметно этот фокус не покажешь, и тогда в один момент испортятся отношения с ключевыми партнерами и союзниками. Проще говоря, Путин предложил Абэ за острова вмазать Японию в его выгребную яму, за что и был послан. Япония уже было смирилась с инвестициями для РФ, понимая то, что это будет завуалированная взятка, но на остальное она "пойтить не смогла". И все, тема прокисла полностью.

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Но тут есть один важный момент. Японцы умеют сидеть на берегу реки и ждать нужный момент. Не захотели отдать четыре или даже два острова за деньги сегодня? Ну что же, завтра они заберут их все, включая Сахалин, за просто так. Причем, когда это произойдет, Путинский кидок будет приведен в пример того, что Япония стремилась это решить по нормальному, но с РФ и ее Путиным, договариваться было бесполезно и она решила сделать по-простому и без церемоний.

Так что истина о том, что время лечит, сработает и здесь. Токио подлечит эту ситуацию на свой вкус, но уже с депортацией того населения, которое (со слов Пескова) было против. Не хотите – не надо. Живите в своем средневековье.

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