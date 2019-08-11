Похоже на то, что на Московии таки начинает подгорать. Посудите сами, август – пора политического затишья. И власть, и оппозиция, и просто публика – разъезжаются по морям и дачам, у кого что есть, и на что хватает. Август – месяц дворцовых переворотов, но никак не масштабных политических акций.

Тем не менее, от Москвы и до окраин постепенно растекаются протесты с требованиями вернуть выборы, а не ту клоунаду, которую Путин выдает за них, свалки-помойки, наводнения, пожары и прочая дрянь – утомили публику, которая начинает подниматься пусть на робкие, но все более массовые протесты. Ей стало понятно, что ее имеет власть, которой в общем – плевать на все, что там горит, взрывается или тонет, и руки потихоньку тянутся к топорам.

Новости Нас приучают к лотку

Пока не замечено ни единой полицейской машины, горящей от попадания хотя бы одной порции коктейля Молотова, и кто его знает, когда до этого дойдет дело, но уже появляется уверенность в том, что таки дойдет. Она зиждется на простом наблюдении.

Огромное количество мест, где люди стали выходить на протесты, говорит об их спонтанности. Никакие Навальные или прочие штатные "оппозиционеры", не смогли бы этого сделать. Они деморализуют одно отдельное стадо, утилизируя протестный пар в свисток, но такую сеть они просто не способны осилить. Система просто не даст.

И что характерно, в каждом отдельном случае – нет заметных лидеров. А путинская охранка работает именно по лидерам, которых либо скупают и они потом становятся навальными, либо заказывают и они становятся трупами. Здесь же система переходит на холостой ход, поскольку выхватывание произвольного количества людей не влияет на динамику развития процесса.

Похоже на то, что правоохранители там сами в шоке, ведь надо либо паковать всех, либо вообще не надо влазить, чтобы не найти неприятностей на ровном месте. А им, даже больше чем вкусно кушать, хочется жить, что в случае обострения ситуации, именно для них может стать большой роскошью. Буквально вчера некий гражданин, житель Тюменской области, взял, да и расстрелял сотрудников росгвардии. На всякий случай.

Кроме того, что нету лидеров и протесты расширяются в неурочное время, следует учесть еще один фактор. Все это происходит на пике военной истерии. По факту, РФ одновременно ведет аж две войны, но они перестали быть консолидирующим инструментом. А сильнее средства уже просто нет. Это как наркоман, который перешел к самому тяжелому наркотику, но его уже перестало штырить и та дрянь.

В общем, там может стать очень интересно.

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