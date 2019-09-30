Одно время, когда еще был интерес к тому, как российские специальные СМИ рассказывают о достижениях их оборонки, было понятно, что ненаучная фантастика и повсеместные превосходные степени – главная приправа такого информационного блюда. Был такой журналист Игорь Прокопенко, у которого врожденная мимика всегда подчеркивала серьезность даже в случаях, когда он порол откровенную чушь.

Вот у него и пошли эти приставки "не имеющий аналогов", "обогнали всех на десятилетия". Очень быстро эту особенность зафиксировали веселые наблюдатели и переделали в "анала говнет" и "обогнали всех, даже себя". Тем не менее, это намертво закрепилось в российском информационном пространстве и даже Путин, комментируя мультик с полетом ракеты "Машенька", которая доставляла пирожки к бабушке, не удержался и ляпнул: "Такого ни у кого нет".

В чем-то он безусловно прав. Запердолить в ракету ядерную энергетическую установку мог только человек, у которого действительно "анала говнет". Ведь любой запуск, удачный или нет, все равно закончится падением ракеты и разрушением ядерного реактора, с безусловным заражением местности. И действительно, из пяти пусков этой ракеты, все пять закончились падением оной в окрестностях места пуска. Так присыпать радиацией свою землю могут исключительно те, кто обогнал всех и даже себя.

Тем не менее, имеются некоторые аспекты, которые незаслуженно забиты наблюдателями и критиками РФ, каюсь – даже нами. А ведь надо видеть, как моменты явно критичные, так и те, которые соответствуют действительности. Вот сейчас мы исправим это дело и приведем пример того, как у россиян слова не расходятся с делом.

18 января 2019 года, во время учений на Дальнем востоке, столкнулись два новейших истребителя Су-34. Не станем описывать то, какие новации там применены, в отличие от Су-27, который перепилили в новейший самолет, но понятно, что там все должно быть в превосходной степени. Но то ли там не была предусмотрена форточка в кабине, то ли кто-то украл зеркало заднего вида, но самолеты таки столкнулись в воздухе и рухнули в море.

Правда, экипажи спаслись. История темная, но специалисты говорят, что там они либо не соблюдали дистанцию, либо нарушили правила проезда не регулируемых перекрестков. Не могли же они тупо взять и потерять друг друга на радаре так, чтобы столкнуться в небе, где таких самолетов легко поместится не один миллиард. Тем не менее, первая версия была такая: "Они потеряли друг друга из виду".

Эта история не имела бы особого интереса кроме того, что противник потерял два самолета. Но кто не знает знаменитого российского лозунга "Можем повторить"? Многие катались по полу от смеха, когда взрослые мужики оделись в ватники и "штурмовали" фанерный "бундестаг", с криками "Можем повторить!", но оказывается, что смеяться-то было рано!

6 сентября этого же года, где-то в районе Липецка, снова столкнулись два истребителя Су-34 и снова потому, что они потеряли друг друга из виду. Будь это другие самолеты или столкнись сразу 3 или 4 машины, это можно было считать совершенно разными случаями, а так – две аналогичных машины, столкнулись по аналогичной причине.

Ну вот, а мы смеялись над их "можем повторить"! Смогли и повторили!

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