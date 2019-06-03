В этот день, ровно 78 лет назад, произошло событие, практически никому неизвестное и неинтересное, но оно таки осталось в истории, а сейчас, когда некто из-за поребрика предлагает начать с чистого листа, предварительно подтершись им, то событие имеет особый символизм.

Итак, мы сейчас употребляем определение РФ для того, чтобы охарактеризовать северо-восточное Залесье, но такое название даже де-юре не безупречно, а де-факто – бессмысленно. Это – старый, хоть и немного деформированный совок. Само предложение про "чистый лист" даже не говорит, а кричит об этом. Ведь что, на самом деле предлагается? Нам хотят рассказать, что в чистый лист не вписывается отжатый Крым, а остальные оккупированные территории если и там и согласятся вернуть, то лишь на их условиях. Как видим, на "чистом листе" уже много что написано и с этого момента они предлагают договариваться.

Кому-то это может показаться беспрецедентным или "не имеющим аналогов" цинизмом и хамством, но как это обычно бывает, "беспрецедентность" обуславливается лишь тем, что говорящий это или просто так думающий, просто ограничен в знаниях. Если ему лично такие прецеденты неизвестны, то это совсем не означает, что их не существует вовсе. На самом деле, нечто подобное совок уже исполнял.

Как многие уже знают, в августе 1939 года совок и Германия подписали Пакт о ненападении, который разделил Европу на зоны интересов двух стран. Они договорились, что не станут посягать на территорию, подконтрольную партнеру и ожидают, что партнер поступит таким же образом. Польша была разделена на две части и потому – получила войну на два фронта. В итоге, договорившиеся стороны заняли свои части Польши и остановились друг напротив друга, завершив мероприятие торжественными парадами и банкетами.

После этого, мероприятия по оккупации своих частей Европы, стороны вели вдали от линии разграничения или новой границы совка и Рейха. К концу ноября, Москва передвинула войска к финской границе и начала процесс оккупации. Правда, дело пошло туго, трупов оказалось настолько много, то войну пришлось остановить, поскольку через год планировалась грандиозная война с Германией. Поэтому, было решено сделать выводы из неудачи и остановиться там, куда дошла красная армия.

Между прочим, в первые дни войны с Германией, совковая авиация начала бомбить военные объекты в Финляндии и даже попыталась начать наступление туда. Но это было позже и только подтвердило то, что было понятно еще во время заключения перемирия, зимой 1940 года, а именно – это, очень временное перемирие.

Но вот за восемнадцать дней до начала вторжения Германии на территорию совка и где-то за месяц до того, как это планировал сделать сам совок, не опереди его Германия, в Москве состоялась очень интересная встреча и не менее интересный разговор.

Итак, 3 июня, состоялась беседа посланника Финляндии в Совке Хайнинена и Сталина. Суть беседы сводилась к тому, что Сталин выразил надежду на добрососедские отношения с Финляндией (у которой год назад отжали часть территории) и даже предложил оказать помощь в виде 20 тыс. тонн пшеницы.

При этом, Хайнинен уже знал, что через десять дней начинается частичная мобилизация военнообязанных с тем, чтобы к 20 июня довести численность частей и соединений армии Суоми до штатного состава, а командование уже утвердило направление ударов финской армии, которые должны были вписаться в огромный план "Барабаросса", предусмотренный знаменитой директивой №21. А сам совок уже приготовил ударную группировку для вторжения в Финляндию, а летчики изучали карты сопредельной территории, на которой были отмечены цели для бомбардировки.

В общем, можно сказать, что Сталин предложил "начать с чистого листа" ровно за месяц до запланированного вторжения в Финляндию. Так что совок никуда не делся. Он все еще находится на том же месте, хоть от него и отвалились куски в 1991 году, как Финляндия отвалилась в 1917 году от империи. Ничего не изменилось, ни приемы, ни тональность, ни цели.

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