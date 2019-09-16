Последний раз, когда Москва огребла ощутимую оплеуху за свое вероломство и агрессию, было во Вторую Мировую войну. Тогда Гитлер в какой-то момент понял свою ошибку и наверняка – десять раз пожалел о том, что начал свою экспансию не с большевиков. Но исправлять ее было уже слишком поздно. А реши он передушить коммунистов, ему бы в тыл никто не ударил, еще и получал бы кредиты и сырье, а потом – получил бы все, что было нужно.

До этого Московия огребала регулярно и с разных сторон. Как только ее начинало зудить – Япония топит весь царский флот и отбирает Манчжурию. Толькое ее снова потянуло в Константинополь – тут же получает по зубам, терят флот и срывает все фортификационные сооружения. Об эпопее с наполеоновскими войнами – вовсе нечего и говорить.

Те, кого судьба занесет в Париж, найдите время и посетите комплекс "Дом Инвалидов". Там имеется шикарный музей вооруженных сил, но отдельно – усыпальница Наполеона. Само по себе это – очень интересное сооружение, где все продумано до мелочей. Сам саркофаг, темно красного цвета, стоит на пьедестале, установленном в цокольном этаже здания, а обозрение устроено с кругового балкона этажом выше. Чтобы рассмотреть все, что связано с саркофагом, зритель вынужден сгибаться с поручней балкона, невольно кланяясь императору.

Но в данном случае интересно мраморное кольцо у подножья пьедестала, на котором написаны названия городов, у которых Наполеон одержал самые славные победы. Так вот, если внимательно прочесть эти надписи, то почти каждая его победа, одновременно является и позорным поражением Московии. Кстати, Москва там тоже записана. Это на Московии рассказывают о том, что Наполеон потерпел поражение под Бородино, а весь остальной мир не в курсе этого бреда.

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В общем, регулярная порка облезлого медведя была правильной и необходимой процедурой. Если этого не делать, подлая тварь лезла в чужие земли, рушила там, грабила и непременно – гадила. Никакие уговоры и разговоры на это тупое создание не действовали. Достаточно вспомнить целую серию "мирных договоров" Наполеона с императором Александром 1, чтобы понять всю их тщетность. Пока Наполеон не уничтожил его армию на его земле, до императора Саньки так ничего и не дошло. В итоге, битва при Ватерлоо, где Наполеон получил сокрушительное поражение, обошлось без Санькиного воинства, поскольку на тот момент его физически не существовало.

Но вот, со времен Второй Мировой войны, животное никто не порол и оно принялось за свое любимое дело – лезть к соседям, чтобы пожрать и справить там нужду. Больше оно ни к чему не приспособлено и если кто-то питает какие-то иллюзии на свой счет, будет убирать у себя следы пребывания этой твари.

Похоже на то, Запад сейчас находится в стадии каскадной импотенции, поскольку все новые упражнения и испражнения медведя балалаечной породы, никак не могут воспрянуть ото сна и сделать то, что нужно было сделать уже давно.

Да, сейчас эра ядерного оружия, и устраивать в лепрозории сиквел "Бородино-2" никто не станет, но этого и не нужно. Тенденция такова, что медленно и мучительно, но Медведь таки распадается. Япония оттяпала кусок своей территории, большевики утратили еще кусок, правда после Второй Мировой зверь немного очухался и прирастил свои размеры, но в 1991 году распад пошел дальше.

Он прекрасно понимает, что постепенно разваливается и сил держать в куче огромные территории – все меньше, поэтому он пытается что-то отвоевать у Грузии и Украины или слепить "конфедерацию" с маразматиком Лукашенко, но это все – временные явления, агонийного характера. Доктор уже сказал: "В морг".

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Причем, все эти агонийные движения, зверь может производить по одной удивительной причине. Коллективный Запад воткнул в вену зверя капельницу и вводит в него питательные ресурсы, без которых тот уже давно бы загнулся и развалился на небольшие бантустаны, которые никому не смогли бы угрожать.

То есть, порка медведя не обязательно должна быть кровавой бойней. Просто перекрывается поток питательных веществ и ликвидируется его заначка, которую он хранит на том же Западе. Кстати, поступи так Запад, часть заначки в Китае была бы мгновенно национализирована просто к вечеру того же дня.

Сейчас, спустя пять лет уже можно говорить о том, как можно было высечь животное. Путина за ухо притащили бы на семерку или восьмерку и дали бы ему месяц на то, чтобы он вывел свои войска из Крыма, причем – все, даже из Севастополя, а заодно – из Грузии и Молдовы, а чтобы наука пошла в прок, в Гаагу должны были привести тех военных, которые убивали местных жителей в этих странах, ну и конечно – компенсации пострадавшим сторонам, куда уж без них.

Правильно было просто ознакомить Путина с перечнем того, что он должен сделать за месяц и даже не выстраивать формулу: "в противном случае…". Ничего подобного. И вот, если через месяц оно все еще рассказываем "это не мы" или "россия там, где разговаривают матом", то дальше делается три шага за три дня. В первый день – останавливаются все финансовые операции с РФ, а средства государства и компаний, конечным бенефициаром которых является РФ, физические и юридические лица – граждане РФ, замораживаются вплоть до решения вопроса по сути.

Второй день – останавливаются все сделки по купле-продаже российской нефти. Третий день – останавливается закупка российского газа. Все эти меры принимаются без изъятий и исключений. Физически это вполне выполнимо и особых проблем не вызывает.

Одновременно, всем контрагентам российских поставщиков сырья, рекомендуется начать фиксацию собственных убытков и скорейшую переориентацию на поставку сырья из других источников. Как мы теперь видим, уже пару лет мир живет в условии нарастающего перепроизводства нефти и газа. Более того, если бы образовался дефицит этого сырья на рынке, то баланс был бы очень быстро восстановлен поставками из других, более вменяемых источников. В самом деле, сей час прикручены нефтяные краны Ливии, Венесуэлы и Ирана, но об этом уже мало кто вспоминает. Поэтому, катастрофы не случилось бы, просто рынок переформатировался бы и через полгода вошел бы в новую точку баланса.

А вот убытки можно было бы компенсировать из тех самых замороженных активов агрессора. Здесь нет ничего удивительного, поскольку никто бы не удивился, если бы из банков Лондона или Нью-Йорка вымели деньги гитлеровской Германии.

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Но ничего подобного не произошло. Запад показал вялую реакцию и зверь лезет дальше. Мы сегодня уже писали об атаках на саудовские нефтепромыслы и опять это событие получило какую-то странную оценку Западом. Ведь случилось это просто накануне фактического разрыва картельной сделки по ограничению добычи нефти между Аравией и РФ. Это сразу указывает на организатора преступления, но госсекретарь США обвинил в организации налета Иран, который от него почти ничего не выигрывает, но может получить новые неприятности на ровном месте.

И вот, кроме наших собственных выводов, Блумберг публикует ответ официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави. Он сказал следующее:

"Нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии является привлекательной целью не только для хуситов. Любой, кто надеется повлиять на нефтяные рынки, напугать инвесторов и выделить явные слабости в обороне, может воспользоваться дешевыми и простыми в развертывании беспилотниками".

То есть, Иран практически прямым текстом говорит о том, что это – дело рук Москвы, но госсекретарь Помпео снова занимается медитаций, тем самым – снова провоцируя животное на новые преступления. Может быть есть там кто-то ближе к Вашингтону, чтобы этим ребятам стряхнуть с глаз то, что им мешает видеть? Если так будет продолжаться и дальше, трудно себе даже представить, что это создание натворит от безнаказанности.

И между прочим, некто Макрон просто распушил хвост, на последнем саммите “Семерки” в Биарице, рассказывая о том, какой Птуин славный дедушка и уговаривал Трампа скорее расцеловаться с иранцами, поскольку они – тоже милые парни. Создается впечатление, что этот парень состоит на окладе сразу у двух бензоколонок. Просто интересно, как ему сегодня силится на стуле, не сильно ли он ерзает?

Впрочем, уже очевидно, что зверя пора сечь. Время пришло уже давно.

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