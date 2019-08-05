Одно время безответственные коллеги пачками писали статьи о том, что в России нету медицины. При этом, присылали фотографии из их лечебных учреждений, где были изображены палаты, в которых что-то взорвалось, туалеты, подозрительно напоминающие картинки брошенного Чернобыля, и прочие больничные достопримечательности, скорее похожие на кадры фильма "Восставшие из ада".

При этом подчеркивалось, что даже в элитных клиниках, типа "кремлевки", тоже все плохо. По крайней мере, ряд высокопоставленных чиновников и военных ложились туда для "планового обследования" и умирали от сердечного приступа. Так было с начальником ГРУ, например. Ладно – простые чиновники, народ хлипкий и ранимый, но военный – другое дело, а особенно десантник или "грушник", но нет – умер от сердечного приступа, на глазах у лучших врачей лучшей больницы. Никто даже не смог массаж сердца сделать. Доктор сказал "в морг", значит – в морг.

Но сегодня оказалось, что все это враги и поклепы. Ведь все прекрасно помнят в каком безобразном состоянии была Маша Захарова, спикересса российского МИД? Оно и понятно, так "заправляться" аргентинской мукой, которую перевозит ее ведомство, и остаться живой – просто невозможно.

В последнее время она уже чудила как без гармошки, так и с нею. Она уже дошла до стадии, когда на корпоративных пьянках выскакивала на стол и танцуя румбу, доставала гармошку из трусов. Но врать не будем, нам неизвестно, дошла ли она до той стадии, которую демонстрируют тяжеловесы внешнеполитического ведомства РФ или нет. То есть, ходит ли она по-тяжелому на стол, как это делали в ООН или нет.

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По крайней мере, она уже дошла примерно до положения, когда вокруг нее были одни носороги, и казалось, вот-вот ее повезут на лафете или на буфете, в последний путь. А потом она и вовсе пропала. Мы уже ждали яркого некролога с яркими фотками ее самого разнузданного веселья, мол какого кадра потеряли, а она – вынырнула живая и даже смогла произнести пусть и тупую, но связанную речь. Касалась она массовой упаковки россиян, которые думали, что они вышли на протесты, а их – мордой в асфальт. Вернее, с упаковкой все нормально. Беглый "Беркут" знает свое дело. Ей не понравилось то, как это описывает иностранная пресса, в частности – американская и немецкая, а главное – как ведут себя их дипломаты.

На самом деле, если бы немецкие сотрудники МИДА перли килограмм 500-600 кокса в дипломатической почте или передали бы "паломникам" флакон с аналогом "Новичка", то все было бы не только по понятиям, но и по фен-шую. А так, они там что-то такое по улицам бродили среди скота, подлежащего превентивной упаковке. Вот это уже – неслыханно! По этому поводу она утром собрала брифинг и сказала следующее:

"Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем в посольство США в Москве, и не только в посольство. Я думаю, что руководство США будет очень удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем больше руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть паритет".

Вот так, они все это оформили и отправили начальству разнузданных дипломатов. Однако важно тут не то, что именно Маша говорила, а как. Ведь последовательно, без матов и справляния нужды прямо на микрофон. Это говорит о том, что курс детоксикации проведен вполне профессионально и ставить крест на российской медицине еще рано. По крайней мере, наркологи там еще не перевелись и могут показать класс работы.

Скажем откровенно, нас это очень радует, и мы надеемся на то, что и для Путина там тоже не перевелись высококлассные врачи. Хотя бы один. Хотя бы патологоанатом.

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