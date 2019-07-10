Мы уже думали, что тема о копченном Лошарике и четырнадцати негритятах прокисла и не представляет никакого практического интереса, но не тут-то было. Тема еще может быть интересной и даже не какими-то там подробностями самого инцидента, их мы уже вряд ли знаем, а последствиями, и тем, как это все преподносят в РФ. Собственно говоря, реакция на этот инцидент уже имеет собственную ценность, поскольку показывает на устройство этой кроличьей норы.

Итак, прессе известно о том, что следствие отрабатывает две основные версии, мало чем отличающиеся друг от друга. Первая – короткое замыкание в распределительном электрическом щитке и вторая – диверсия. Причем, суть этой диверсии состоит в том, что неизвестный злоумышленник что-то некачественное поставил в щиток и потому он загорелся.

Тут сразу возникает масса вопросов, почти идентичных к обеим версиям. Значит, следователи всерьез допускают, что в аппарате, который наверняка стоит не одну сотню миллионов долларов, не была предусмотрена элементарная защита от короткого замыкания. Каждая современная квартира имеет распределительный щит со счетчиком, на котором предусмотрены предохранительные механизмы, ранее называемые "пробками", которые вырубают электроснабжение квартиры в случае короткого замыкания.

Любой современный автомобиль имеет блок предохранителей, где каждая отдельная цепь электроснабжения, снабжена собственным предохранителем, не дающим вывести из строя электрооборудование и уже тем более – вызвать возгорание. При этом, и любая квартира, и любой автомобиль, в сотни или тысячи раз дешевле глубоководного аппарата, где эти средства обязаны быть просто потому, что это – замкнутая система и оттуда невозможно эвакуироваться.

Между прочим, это значит не только присутствие предохранителей, но и безусловное использование материалов, которые не могут вызвать пожара даже при коротком замыкании. Там просто не используются обычные провода или что-то подобное. То есть, версия с обычным коротким замыканием уже проходит стадию невероятной и выглядит откровенно глупой.

Вторая же версия гласит о том, что некий злоумышленник проник на подлодку и поставил туда что-то, что загорелось и убило моряков. Но как мы знаем, сам аппарат является настолько секретным, что о нем толком почти ничего неизвестно. А это значит, что выполняя боевое задание и находясь в составе подводного комплекса, в аппарат никто посторонний не может попасть в принципе. Только экипаж.

Находясь на базе, он будет охраняться со всей возможной тщательностью, и простому смертному вряд ли удастся добраться даже до того места, чтобы аппарат можно было увидеть, а попасть в него и тем более – поставить в него какую-то деталь, которая может вызвать пожар, просто нереально.

Это значит, что диверсия могла быть произведена либо членами экипажа аппарата, либо при строительстве или ремонте. Второе – вряд ли, потому что авария обязана была произойти в первом же походе. А кивать на экипаж – тоже нет смысла, поскольку большая его часть погибла.

Из этого можно сделать вывод о том, что рассказывая версию, имеющую название "натянуть сову на глобус" с замыканием, следователи пытаются увести расследование в сторону от истинных причин аварии. Например, отставные офицеры подводники говорят о том, что подобные вещи могли произойти при столкновении с чем-то снаружи. Только в таком случае могли быть серьезно повреждены силовые линии питания таким образом, чтобы возник пожар. Или, как мы уже писали ранее, пожар мог возникнуть в связи со спецификой задания, которое выполняла субмарина.

Возможно, на борт было поднято что-то такое, что могло воспламениться самостоятельно.

А Норвежское море таит множество сюрпризов. Там произошла не одна авария совковых подлодок, и некоторые из них до сих пор лежат на дне, как атомная подлодка Комсомолец, затонувшая в 1989 году на более чем километровой глубине.

Сюрприз тут в том, что до 2008 подлодка спокойно лежала на дне с заглушенным реактором, и только в этом году была обнаружена первая утечка радиоактивных веществ. Буквально на днях норвежские исследователи произвели забор воды у подлодки и обнаружили, что радиоактивный фон там выше нормы в 10 000 раз. Между прочим, К-278 погибла из-за пожара, который вспыхнул на борту. Так что сюрпризам там не видно конца, и судя по всему, Лошарик это лишь увертюра, а все еще впереди.

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