В Москве решили, что только у них могут получаться загадочные рейсы самолетов в Каракас или раскопки новейшего оружия в оккупированной части Донбасса, не говоря уже об отпускниках и заблудившихся товарищах. Такие фокусы проходят лишь в том случае, когда ты это делаешь, а противоположная сторона только смотрит на это и беспомощно разводит руками с видом: "Ну надо же?".

Это потом удивляются, как это не работают санкции против КНДР? А когда задают вопрос Москве о том, что делают их танкера борт о борт с танкерами северокорейским, там привычно поясняют, что это было случайное совпадение. Просто океан тесный и кораблям приходится двигаться или стоять впритирку. Но потихоньку ситуация начинает меняться.

Мы все помним о том, как недавно в порт Одессы заходил американский эсминец и какая грандиозная операция срыва этого визита, была развернута российской агентурой. В ней задействовали всю дрянь, которая готова проституировать и даже убивать за деньги. Начиная от "Хто замовив Гандзюк?", до вооруженных братков, перехваченных на въезде в Одессу, все было задействовано синхронно, в рамках единого замысла и операции. Это значит, что в отличие от уже десятков подобных визитов, этот отличался тем, что было на борту эсминца. Кстати, Порошенко до этого не поднимался на борт корабля ВМФ США.

Что там было такое интересное – однажды узнаем. Но то, что что-то было – бесспорно. О том, что дело обстоит именно так, можно судить по другому визиту военных кораблей наших партнеров. Так, позавчера в порт Одессы зашли Фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti ВМФ Турции. Казалось бы, ничего уж сильно особенного в этом нет. Тем более, что турецкий военно-морской флот проводит крупнейшие учения, а часть кораблей его группировки, проводит совместные маневры с украинским ВМФ. Вроде бы – рутина, если бы не одно обстоятельств.

5 марта в Одессу зашли турецкие корабли, а 6 марта президент Порошенко вскользь, но сообщил о том, что Украина уже получила турецкие ударные бесппилотники "Bayraktar TB2", которые очень скоро пройдут испытания в нашем небе.

Это как раз те машины и вооружение к ним, которые будут изготовляться совместными усилиями в Украине. Согласно контракту, первая партия Bayraktar TB2 поставляется с заводов Турции, а дальше их сборка производится уже у нас. Похоже на то, что визит турецких кораблей и получение той самой партии беспилотников, имеют взаимосвязь. В любом случае, совсем скоро мы будем наблюдать видеосъемки того, как беспилотник выходит на цель и отрабатывает по ней специальным боеприпасом.

Из всего этого можно сделать такой вывод. Если действительно интересные средства, в виде Bayraktar TB2, доставленные турецким фрегатом не вызвали ажиотажа среди московской агентуры и ее подсвинков, то что же было на борту американского эсминца? Что там было такое, что даже президент поехал это встречать лично?

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