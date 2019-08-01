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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Китай цыкнул и Москва стала на задние лапки

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Пока в России успешно сгорает тайга, Владимир Путин распорядился использовать для тушения армию, а Трамп по телефону предложил помощь в тушении этой тайги, мир не стоит на месте. В самом деле, ситуация в РФ напоминает историю с прапорщиком, который уверял, что крокодилы летают, но очень низко над землей.

В самом деле, все как-то неожиданно изменило свое движение на с 180 градусов. Так, губернатор Красноярского края недавно давал интервью, в котором пояснял, что пожары – естественное явление, которое происходит регулярно, и в этом нет ничего плохого, поскольку вместо сгоревшего леса вырастет новый, зеленый и красивый.

Более того, при обсуждении вопроса экологической катастрофы в горящей Сибири, глава госдумы Володин, идеолог войны в Украине, жестко пресек разговорчики в строю и назвал депутатов популистами, мол все должно проходить по процедуре, а процедура требует запроса губернатора, на введение режима ЧС, но ничего такого нет. Он так и сказал: "если мы законники, то должны поступать по закону".

Всем стало понятно, что тема не имеет перспектив. И то сказать, в разгар сибирских пожаров, случился пожар и в Греции. И туда, царским указом, были направлены пожарные самолеты и специалисты. А раз уж сам царь не обращает внимание на сибирские пожары и посылает технику в другом направлении, то и в госдуме нечего на это обращать внимания.

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Тем временем, смог стал распространяться в сторону американской Аляски и Канады, связи с чем оттуда стали звонить императору, мол – горит у вас там что-то так, что спутники-разведчики не могут понять, что там у вас происходит, поскольку по виду все напоминает последствия бомбардировки ядерными боеприпасами.

И вот Путин действительно заметил, что там таки что-то горит, и конечно – направил туда свою армию, пока китайская армия выгружается под Псковом. Говорят, что и Пекин выразил озабоченность пожарами в Сибири, по поводу чего тоже состоялся неприятный телефонный разговор с Кремлем. Если американцы предлагали помощь, то китайцы прямо указали на то, что они не могут спокойно смотреть на разбазаривание их природных ресурсов в Московии.

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Таким образом, сразу и не понять, чей телефонный звонок побудил Путина заметить безобразие и даже как-то отреагировать, но есть подозрение, что это был все же звонок из Пекина. Поскольку блохастый российский обуревший медведь хоть и родственник для китайской панды, но за последнее время размеры этих медведей стали такими, что Пекин все чаще позволяет себе цыкать на Москву, и та в момент стает на задние лапки.

В общем, ничего не стоит на месте, и нынешние лесные пожары в том числе, причем, насколько, как оно уже не стоит в РФ.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
Теги
пожар Новости России США
Источник
Источник: defence-line.org
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