Аннексия Крыма: названы пять страшных последствий для России

Россия дорого заплатила за аннексию Крыма, лишившись международного авторитета, экономических связей и уважения со стороны стран-соседей.

На эти последствия в числе пяти самых страшных результатов захвата полуострова для Кремля указал в статье на своем сайте российский оппозиционер и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

По словам политика, речь идет о вещах более серьезных, чем часть бюджета.

Крым

Так, первым последствием незаконного захвата Крыма для Москвы стал разрыв и слом навсегда постсоветского пространства, поскольку России пришлось противопоставить себя соседям.

"После Крыма ни одна страна на постсоветском пространстве не видит Россию стратегическим ориентиром и ключевым партнером", – подчеркнул Явлинский.

На второе место он поставил "изоляцию России", которая проявляется в том, что в мире она сейчас воспринимается как "агрессивное мафиозное государство".

Всплыли последствия и в экономике страны. Так, на третьем месте оказалось то, что за период с 2014 года из-за санкций Россия потеряла 6% ВВП и оказалась оторванной от мировых связей.

Четвертым последствием, по мнению Явлинского, стала криминальная война на Донбассе. "Жители востока Украины в первую очередь стали разменной картой в глупой и бесперспективной геополитической игре", – добавил политик.

На пятое место россиянин поставил возвращение "безграничной по масштабам и цинизму тотальной государственной лжи". По его словам, вранье и лицемерие сильнее всего разрушает Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин публично признал, что решение о "присоединении" украинского Крыма единолично принял президент РФ Владимир Путин.

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