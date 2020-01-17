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17 января • обновлено в 07:00
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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Аннексия Крыма и война на Донбассе "зацементировали" Путина в России

1.5т

У меня лично каких-то сомнений насчёт того, что Путин навечно - никогда не было. Более того, Путин это гарант существующего в России сегодня строя. Назвать его диктатурой тоже не совсем верно, так как люди могут спокойно уехать оттуда и вести любые разговоры, никем не возбраняется, коль скоро вы не вышли на улицы с плакатами. Путин поддерживается стабильно тем самым агрессивно послушным большинством, которое никуда не делалось с советских времён. Тем более сейчас оно из замшелых идей коммунизма вышло и стало чисто националистическим движением, которое Путин сцементировал Крымом и войной на Донбассе.

Экономически, мы опять таки, знаем, что без дешёвых цен на нефть (ниже 30$ за баррель на продолжительное время) и газ, Россия вполне себе стоит на ногах и население будет пусть роптать, но ни на какие баррикады не выйдет. Более того, даже есть возможность, дальнейшего подчинения частей Украины русскому контролю, если дела у Путина дома пойдут совсем плохо (ну или идеально хорошо), то это будет именно очередная возможность найти потерянное понимание с обществом на внешней агрессии.

Отношения с Германией в конце канцлерство Меркель заметно улучшились, на волне серьёзных противоречий немцев с Трампом и Вашингтоном и потому скорее всего и Норд Стрим-2, они начнут достраивать - вопрос времени. С Францией тоже Путин выходит эдаким победителем, так как французы имеют целый ряд планов внешних, а внутри все попытки капиталистических реформ просто выдохнулись.

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Англичане пока не закончат с Брекзитом, заняты своими делами и Путиным особо не интересуются. Южная Европа - вообще ничего против русских не имеет и готова в любой момент начать с ними прекрасно общаться. Туда же смотрит Австрия и даже некоторые страны Восточной Европы. Плюс несомненные успехи Путина в Сирии. Прорусский президент Америки. Русская рука в дальнейшем расколе запада с Турцией. Понимание таких террористических группировок как Хамас или Хезболла как вполне легитимных политических партий. Нахождение понимания с радикальными партиями в Европе, особенно правыми, на общей волне нерешаемых проблем ЕС.

То есть в общем и целом - народ в большинстве своём доволен этой полу самодержавной властью, которая более или менее, но накормила это не очень избалованное население и при этом наполнила их духовное содержание "великим смыслом", так как в их понимании захват украинских территорий вполне справедлив и является частью "вставания России с колен".

Всё это вместе взятое, является частью общего и достаточно успешного правления Путина и его части электората. Проиграли при нём демократическое движение, наиболее адекватные и продвинутые люди, мечтавшие сделать из России нормальное европейское государство. В конечном счёте и сама Россия поймёт, что путинская консервация режима и его правление, это как нанесение толстого грима на идеологический и частично экономический, бывший советский труп, который выдают за живее всех живых.

Пока грим работает и население не понимает, что они рукоплещут умершему организму. В конце концов блеск Москвы и Петербурга, стройки небоскрёбов, внешние успехи, внутренний национализм - всё это серьёзно помогает этому самому имиджу успешности. Но если смотреть в сухом остатке, то Россия не лидирует абсолютно ни в чём и является по своей сути глубоко отсталой, реакционной державой, единственное предложение, от которой мир не может игнорировать - это всех убить ядерной войной.

Потому внешнего военного решения этих проблем нет. Америка не будет воевать с Россией, так как это мгновенный переход в ядерную конфронтацию. А серьёзный экономический бойкот - запад не устраивает и не находит серьёзной поддержки для этого внутри себя. Потому, вот так сидеть на берегу и ждать пока они там сами развалятся, чисто по ходу вещей и зная, что рано или поздно, но грим уже не сработает - это вполне правильно, хотя и очень долго.

Путина может хватить ещё на добрые лет 15-20. И преемник, наследник рано или поздно, но определится. Однако все надежды соседей, что их победа и решения проблем придут за счёт краха Москвы - я считаю наивным провинциализмом. Проблемы всех русских соседей прежде всего не в Москве и её жутком режиме, а в них самих, в их нерешенных проблемах, в их чиновниках, в их режимах, в их экономике.

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Москва и конкретно Путин, бывший разведчик и диверсант, лишь очень умело используют внутренние противоречия в этих странах, для установления там своих порядков. Будь у русских соседей всё нормально внутри их стран и никакие русские интриги бы не помогли и не вызывали бы там такие потрясения. Но так как там именно ненормально, то русские диверсии падают на глубоко унавоженную почву, дающую щедрые всходы.

Разумеется и запад нуждается в серьёзнейших реформах как своей экономики, демографии, военной сферы, так и идеологии, которая просто исчезла с падением СССР. Но что-то говорит мне, что режим санкций продолжит ослабевать, а запад ещё долго не найдёт в себе ни малейшего желания на более серьёзную конфронтацию с Москвой.

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Выборы в России
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Россия
Тег
Новости России
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Источник: Facebook Александра Флинта
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